美國務卿2月初擬訪中晤秦剛 中國外交部：正保持溝通
美中緊張關係近期似有好轉跡象，繼美國財政部長葉倫與中國國務院副總理劉鶴將在瑞士會面外，美媒又稱美國務卿布林肯（Antony Blinken）將在2月5日啟程訪問中國。對此，中國外交部今（17）日回應表示，「中方歡迎布林肯國務卿訪華」，並稱中美雙方正就有關具體安排保持溝通。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國外交部發言人汪文斌今日主持例行記者會，會中有媒體提問關於美國政治新聞網站《政治報》（Politico）引述外交消息人士透露，美國國務卿布林肯將造訪中國，並與中國新任外交部長、前駐美大使秦剛會面的相關消息，汪文斌則回應中美雙方正就相關安排進行溝通，但中方對布林肯的會晤表示歡迎。
汪文斌表示，「中方始終按照中國國家主席習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏三原則看待和發展中美關係，也希望美方樹立正確的對華認知，堅持對話而非對抗，雙贏而非零和，同中方相向而行，不折不扣落實兩國元首達成的重要共識，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。」
根據美媒報導，布林肯訪中擬推動重啟雙方高層會談，包含禁毒合作與軍事對話，此層級的會晤由於去年前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而有所暫停。另外，布林肯可能也會針對美國國務院上週示警「中國正持續加速擴大核武庫」，向中方表達擔憂。