台鐵公司賺錢再談加薪？產工批：拿旅客安全開玩笑

台鐵公司化留才方案僅加薪2千至3千元不等，遭台鐵產業工會批評「假留才」，交通部長王國材今（17）日於春節記者會前受訪表示，若公司營運有好結果再來談第二波加薪，但產工下午也火速回應表示，將生存問題與公司績效好加薪混為一談，就是拿旅客安全開玩笑。
記者黃仁杰／台北報導
王國材今日表示，「若公司成立後有好的營運結果，再來談第二波（加薪）」，但產工回應，改善低薪不是加薪，王國材不要混為一談，去年8月因中華快遞罷工，王說「國營事業不應帶頭低薪」才以改善低薪為由調薪，如今王國材卻將改善低薪的生存問題與公司績效好加薪混為一談，「完全失去部長高度與專業，更代表國家卸責低薪問題，因為低薪導致員工出走，最終受害的仍是員工與旅客」。
產工重申，留才津貼應全體適用、提高額度，且不應有差別待遇，才是安定營運的關鍵，台鐵肩負我國公共運輸重任，但員工長期處於輪班高工時、低薪、缺人，是公司化前已知的事實，交通部現在的方案，產工認為只會造成「流材」不會留才。
產工指出，若交通部公司化真以安全改革為首要任務，提高員工待遇留才是面對公司化衝擊下維持安全的必然需求，「台鐵與郵政、港務相比薪資落差至少1萬，交通部心知肚明卻不願調升，一再推給公司績效，是拿員工信任與旅客安全開玩笑」。