修杰楷《屁屁偵探》當壞人 「恥」度大開放屁到沒力氣
日本動畫《屁屁偵探》新劇場版第4彈《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》中文版找來修杰楷配音，他出席今（17日）的首映會，因為這是首個配音工作，他透露有努力聽福山雅治的日文配音，「恥」度大開努力「放屁」，甚至「噗」到沒氣，回想當時配音的狀況，修杰楷不禁害羞大笑：「真的很難！」但也開心這次在配音方面收穫良多。
記者陳雅蘭/綜合報導
修杰楷首次配音，被問到是否有請教賈靜雯，他表示有稍微跟太太討論，但畢竟與對方曾配音的作品類型不同，因此還是努力聽福山雅治配的日文版，來研究「屁屁亞蒂」的詮釋方式。對於能夠另類跟偶像靠近，修杰楷認為是滿特別的緣分。
修杰楷擔綱反派角色，完全不擔心孩子的反應，他表示：「原來動畫可以有這麼多趣味的橋段，會讓人跟著劇情感到緊張，我還要演壞人，整個過程滿好玩的。」這次電影也精心設計史詩般對決的劇情，「屁屁偵探」跟「屁屁亞蒂」互相使出臭屁攻擊，修杰楷「恥」度大開，努力「放屁」還「噗」到沒氣，回想當時配音的狀況，他不禁害羞大笑：「真的很難！」同時開心在配音方面收穫不少。
修杰楷身為人父，他表示心疼屁屁亞蒂，「他智商很高，很聰明，但從小自卑的陰暗面沒被發現，用了很不對的方式想證明自己，希望被注意到，是一個很值得被同情的角色，父母帶著小朋友觀影的過程中，也能同時教育小孩，是個很好的親子互動。」《屁屁偵探：天才惡人屁屁亞蒂》20日在台上映。