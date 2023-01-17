接見美國參議員訪團　蔡英文盼建「民主晶片」永續產業鏈

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蔡英文指出，楊恩是台灣在美國國會的堅強後盾，長期支持台灣的國際參與，也深化台美經貿關係。楊恩所代表的印第安納州，跟臺灣也有很深的淵源，不只是臺灣和美國締結的第一個姊妹州，近來雙方在半導體領域也建立了教育和研發合作，相信將持續強化夥伴關係。
蔡英文表示，面對威權主義擴張，以及後疫情時代的經濟挑戰，希望台灣持續發揮半導體產業的能量，跟理念相近夥伴，一起建構「民主晶片」的永續產業鏈，這也有助於台美及全球經濟持續繁榮發展。
蔡英文提到，楊恩是美國《晶片與科學法》立法的重要推手，展現出對美國半導體發展的遠見，也為台美在相關領域開創更多合作空間。她也期待，在楊恩的支持下，台灣與美國能儘速簽署「避免雙重課稅協定」，為雙方產業和人才交流創造更多利基。
蔡英文指出，楊恩很關注數位貿易及數位轉型議題。就在這幾天，「臺美21世紀貿易倡議」舉行了新一回合談判。相信台灣與美國能夠在這個機制下，持續推動在數位貿易等領域的合作，建立更全面的經貿夥伴關係。
蔡英文說，她要藉這個機會特別感謝美國政府和國會，長期對台灣安全的關注和重視，也期待跟楊恩針對台美國防安全、經濟安全領域的合作，深入交換意見。