台北國際書展　讀字工地、劇本殺、CCC台漫吸引青年目光

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台北書展基金會指出，繼2022年好評不斷的「讀字便利店」之後，今年的公民書區變得很「工地」！獨立出版聯盟率先在世貿一館搭起「讀字工地」，NGO團體「讀力公民行動」的「戰車」也開進了「台灣獨立書店文化協會」所搭蓋的「拾年工寮」裡，十足將台北國際書展開展前得歷經一陣工具聲響與煙塵，書本才能一一上架的情境，傳達得非常傳神。
今年的讀字工地準備超過40場精彩講座，讓讀者穿梭在鷹架與管線之中，與超過40間獨立出版社／人的展位互動。而NGO團體運用工地常見的發財車，搖身一變成為公民發聲的舞台，將台北國際書展的場景拉回常民生活中，讓大眾在閱讀之餘，也能在「戰車」上一同討論議題、關注社會暗角。
台北書展基金會指出，工地中最有時光氣味的「拾年工寮」，展區的鋼骨鷹架暗示著，一間書店為讀者建構認識自我與集體的空間。隨處可見的「高壓危險」電箱，除了說明建築物需要接通水電才得以甦醒，也提醒讀者，一間書店在社會中扮演著接通知識管路的角色。「拾年工寮」除了介紹台灣獨立書店文化協會成立10年來的成果，也推出刊物《IndieReader》、《拾冊》，盼與讀者重新思考、定義一間書店的價值。
台北書展基金會表示，今年「數位主題館」，將展區打造成通往不同閱讀宇宙的列車候車亭，同時透過3種情境式展區設計及1個體驗區，讓讀者透過數位內容平台閱讀飛行器，以現實與幻想交融的感官體驗，探索數位閱讀與紙本閱讀的異與同。3種情境式展區設計包括「腦力的行動健身房」、與恐龍相伴下暢快閱讀的「侏羅紀的閱讀時光」、以及洋溢穿梭古今台灣懷舊氣氛的「閱讀是台時光機」。
文策院「CCC創作集」此次則化身「夢境博物館」，讓讀者用展覽欣賞「夢境」的方式，體驗豐富精采的台灣漫畫作品。文策院表示，在「CCC夢境博物館」，每部漫畫作品都代表著一種「夢境」，用博物館繪畫作品的展出方式，讓讀者在逛展時即能一覽台灣優秀漫畫家的作品，同時也代表著「CCC」如同博物館一樣，持續匯集各種不同風格的台漫作品，每個讀者都可以在這裡找到喜歡的漫畫。
另外，今年書展從主題廣場、藍沙龍、黃沙龍、紅沙龍、兒童沙龍及迷你沙龍，超過300場6天展期不間斷的閱讀活動，聚集國內外知名暢銷作家、插畫家、漫畫家更是吸引讀者的焦點，其中黃沙龍將舉辦「閱讀新商機：沉浸式閱讀－劇本殺」講座，介紹劇本殺緣起與中國大陸劇本殺產業發展、台灣市場現況、劇本殺的類型與趨勢等。