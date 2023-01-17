利多看過來 台南市民首次購屋加碼補貼6萬元

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台南都發局長徐中強表示，本次補助對象為設籍於台南市之市民，搭配內政部營建署每年申請購屋利息補貼方案，申請日前2年內已購屋登記並辦理貸款，或尚未購屋預計於112年12月31日前購屋貸款者，辦理112年度「整合住宅補貼資源實施方案」自購住宅貸款利息補貼之合格戶，除享受210萬貸款20年優惠利率外，市府再加碼一次性補助6萬元現金利息，已貸款者合格後一次撥入申請人之帳戶。尚未購屋者，於112年12月31日前購屋貸款後持貸款餘額證明向都發局請領補貼款。申請期間約於112年7-8月配合整合住宅補貼實施方案一併受理申請，（提前或逾期申請者，無法受理），請欲申請之市民朋友注意相關申請公告資訊。
都發局說明，相關申請條件可至內政部營建署首頁住宅補貼專區內政部不動產資訊平台 (https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0108.aspx）參考去年度規定，除家庭成員僅能持有申請一戶住宅外，家庭年收入102萬，月平均所得4萬9,805元，家庭動產限額294萬元，不動產530萬元等限額，惟申請條件仍應依今年公告規定為準。如對本補貼有疑問者，歡迎撥打都市發展局都市住宅科（06）3901105、（06）3901347，將有專人提供解說服務。