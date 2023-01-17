蘇貞昌暗喻蔡英文「崇禎皇帝」 王世堅酸：書讀不夠徹底
行政院長蘇貞昌15日在接受媒體訪問時，針對外界對他的批評，他直言虛心受教，但不要扭曲，這樣也罵、那樣也罵，「袁崇煥不死，清兵怎麼入關？」自比為袁崇煥，也被外界解讀是在暗酸總統蔡英文為崇禎皇帝，引發各界議論。對此民進黨台北市議員王世堅今（17）日受訪時，直言蘇貞昌一向書讀的不夠徹底，常常舉例都舉錯例子，「我會把他認為他是舉錯例、講錯話，可能他的居心還沒那麼險惡。」
記者丁上程／台北報導
王世堅表示，自己推估蘇貞昌應該會下台，所以才會講出這些話。「其實我在我們2022敗選之後的隔天，我是最早要求蘇院長應該負起政治責任下台負責。」王世堅說，民主政治是責任政治，身為最高行政首長，不管做得好與壞，人民表達意見了你就應該下台負責，「但我這兩天為什麼沒有再批評蘇貞昌，因為我個人認為他應該有深入反省，有聽進去很多人的建言，我認為他自己會下台負責，所以我不批評他。」
「本來你位高權重、囂張傲慢的時候，身為民意代表，我當然就必須強烈監督批評，我只對握有權勢的人批評。」王世堅說，對於要下台的人，自己不會補踹兩腳，因為那是「俗辣」做的事，「但這兩天的變化跟我想像的不一樣，原本以為蘇貞昌會知所進退，沒想到來一個回馬槍，結果因為歷史讀得不夠透徹，闖下大禍。」
「他可能不曉得袁崇煥這個比喻非常糟糕。」王世堅直言，當時的皇帝是崇禎皇帝，將自己比喻為袁崇煥，就是在暗指總統蔡英文是崇禎，「天啊！我倒是認為蘇院長沒有把書讀徹底，只是歷史常識不夠所以講錯了。」王世堅強調，他認為蘇貞昌應該是舉錯例、講錯話，居心並沒有如此險惡。「我希望他能記清楚現在社會對他的聲音，及時下台還會讓外界覺得你是功成身退，賴著不走的時候評價就不一樣了。」