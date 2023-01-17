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春節前期天氣1圖秒懂！小年夜防大雨　初二冷氣團又降溫

▲氣象局預估，未來一週台灣附近維持東北季風影響的環境，北部及東半部地區多雲偶有短暫雨，小年夜當天雨勢較大，其他地區為多雲到晴。各地氣溫偏涼，提醒返鄉或出遊民眾要注意保暖。（圖／記者葉政勳攝）
▲氣象局預估，未來一週台灣附近維持東北季風影響的環境，北部及東半部地區多雲偶有短暫雨，小年夜當天雨勢較大，其他地區為多雲到晴。各地氣溫偏涼，提醒返鄉或出遊民眾要注意保暖。（圖／記者葉政勳攝）

記者張勵德/綜合報導

農曆新年將至，10天連假的天氣變化讓很多要返鄉出遊的民眾很關心！中央氣象局指出，未來一週台灣附近仍然維持東北季風影響的環境，北部、東半部地區雲多偶有短暫雨，中南部地區則是維持多雲到晴。氣溫方面，西半部地區低溫大約在攝氏13到15度，東部高溫約攝氏17度。值得留意的是，下週一、大年初二（1/23）當天將有另一波強冷空氣南下，預估強度至少達到「大陸冷氣團」等級，且會一直持續影響下週二大年初三（1/24），下週三大年初四（1/25）到初六（1/26）冷氣團減弱才會慢慢回暖，提醒民眾春節連假前期要注意保暖。

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氣象局今日搶先公布明日起到春節連假初期（1/18~1/23）天氣預測，明日受到大陸冷氣團增強影響，北台灣依舊偏冷，中南部地區日夜溫差大，桃園以北地區及東半部地區有短暫雨，新竹以南地區則維持多雲到晴。而週五小年夜當天（1/20）水氣增多，北部、東半部地區有短暫雨，尤其宜蘭、花蓮地區可能有局部大雨，中南部地區維持多雲到晴。

▲氣象局搶先公布農曆春節初期天氣預估，大年初二可能有另一波強冷空氣南下，屆時各地將明顯轉涼。（圖／中央氣象局提供）
▲氣象局搶先公布農曆春節初期天氣預估，大年初二可能有另一波強冷空氣南下，屆時各地將明顯轉涼。（圖／中央氣象局提供）
到了除夕及大年初一（1/21~1/22）冷空氣逐漸減弱，北台灣氣溫略微回升，降雨情況也會趨緩，除了桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區都是多雲到晴。大年初二另一波冷氣團南下，各地氣溫又將下滑，這波冷氣團預計將影響兩天，目前強度還有待觀察，不過提醒有返鄉出遊計畫的民眾要留意溫度上的變化。大年初四到初六冷空氣減弱之後，各地天氣才可望回穩。

氣象局提醒，明日、小年夜及大年初一這幾天，各地容易有局部濃霧發生，民眾返鄉要注意交通安全。

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