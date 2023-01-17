嘉義輕軌藍線可行性評估 王美惠爭取1290萬研究費
民進黨立委王美惠從2020年起爭取嘉義地區軌道整體路網評估案，取得經費600萬元，歷經3年時間現已完成整體路網評估，如今捷運藍線系統為嘉義市捷運系統第1條優先路網，市政府也提報中央申請該條評估可行性研究經費共1500萬元，王美惠今（17）日表示，已成功爭取交通部核定補助1290萬元，補助比例達86%。
記者陳威叡／台北報導
為爭取嘉義市第一條輕軌，王美惠上月邀集交通部、鐵道局召開說明會，了解嘉義市鐵道評估進度，現今軌道整體路網評估案已完成，優先路線將是現行的BRT路線。對於嘉義市政府提報中央申請「嘉義大捷運系統藍線」評估可行性研究經費，會中交通部也允諾王美惠將補助經費1290萬元，補助比例達86%。
王美惠指出，嘉義市BRT載運量與日俱增，嘉義BRT的升級勢在必行，自己已多次在立院提出質詢，也獲得交通部長王國材的支持，將嘉義市現行的BRT轉型為輕軌。「捷運藍線」路網規劃為「高鐵嘉義站」至「台鐵嘉義站」，路線長度約為14.3公里，高架2.8公里、平面11.5公里，規劃設置有13座車站，採輕軌系統為其運行方式。
王美惠強調，嘉義市交通載運的需求不斷增加，現今第1條輕軌捷運可行性評估經費已核定，也盼市政府能夠加速研究作業，讓嘉義市對外的捷運系統能夠早日串連，也能及早通車。輕軌捷運後續的發展，仍需經過綜合性規劃，以及環境評估等作業。
王美惠說，日後若有相關經費上的需求，一定會替爲嘉義市向中央全力爭取。期許未來在中央與地方攜手合作下，能夠逐步來完善嘉義市整體的交通規劃，帶給市民朋友更便捷舒適的返家之路。