▲ 尚騰汽車斥資六億打造 Porsche Centre Tainan 台南保時捷中心

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台灣中南部首座採用 Destination Porsche 設計概念打造的保時捷中心
這不僅是台南第一座Porsche Centre，更是台灣中南部首座融入 Destination Porsche設計概念的保時捷展示中心；未來除了透過導入顛覆傳統汽車產業的多元化創新概念及服務思維，尚騰汽車集團也將持續規劃提升頂級服務規格，確保與時俱進的高品質服務。
2020年初，尚騰汽車集團即率先在台南市南紡購物中心二館，投資7,500萬元闢建全球第一座以Porsche Studio 2.0設計版本打造的全新「Porsche Studio Tainan台南保時捷都會概念店」，讓大台南地區的保時捷車迷們得以與Porsche各式車款近距離接觸，如今「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」正式開幕啟用，不僅將全面擴大尚騰汽車集團在地經銷網絡於銷售及售後服務的總體量能，也將提供嘉義與大台南地區的保時捷車主們賓至如歸的服務禮遇。
今日的開幕典禮上現場貴客雲集，包括台灣保時捷總裁Christian Nater聶德軒先生、台灣保時捷通路發展處長Rouven Marquardt 馬如峯先生、台南市黃偉哲市長、立法委員林俊憲、立法委員王定宇、臺南紡織集團侯博明總裁、松暉營造董事長邱政賢、宏佳騰動力科技董事長鍾杰霖、義美食品董事長高志尚，勤益投資控股曾瑞澤副總、億載會會員、億載新世代會員以及尚騰汽車集團執行長吳睿弘…等重要貴賓與經營團隊成員，都親臨參與開幕典禮暨剪綵儀式，共同見證這座耀眼的南台灣豪華汽車品牌新地標的誕生！
迎接嶄新的2023年 尚騰汽車將致力為南台灣消費者提供獨一無二的保時捷品牌體驗
尚騰汽車集團執行長吳睿弘表示：「繼新北保時捷中心後，非常感謝台灣保時捷給予尚騰汽車集團全體經營團隊再一次的機會與肯定，兩年多前在我們獲得台南嘉義地區的保時捷品牌經銷權之後，我們即全力投入規劃與積極開始投資建設，並且導入Porsche Centre全球目前最新的Destination Porsche設計與營運概念；這次尚騰汽車集團斥資逾6億元新台幣，傾力打造的全新台南保時捷中心，將連同2020年初率先啟用的Porsche Studio Tainan台南保時捷都會概念店，一起深耕南台灣市場，並全面提升銷售通路的服務量能；再加上Porsche旗下完整的產品陣線與高規格軟硬體，我們十分有信心將為南台灣愛好跑車的廣大消費者，提供獨一無二的保時捷品牌體驗，敬請所有車迷朋友們拭目以待！」
Porsche Platz 概念--融合創新與在地化特色的創新汽車品牌展示中心型態
「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」座落於台南市北區北安路一段與育德路交叉口的精華地段上，佔地總面積逾1,600坪，在經過台灣在地團隊與德國原廠設計團隊共同合作與縝密設計規劃下，每一處施工細節都經過深思熟慮，整座廠區的外觀建築本體與內部陳設格局，除了完全依循德國保時捷原廠最新品牌CI規範，更全面導入最新世代保時捷中心的Destination Porsche創新設計概念與工法結構，外牆採用2D曲面及LED燈帶造型，打造出這座台南市中心最閃耀奪目的汽車建築新地標！
展示暨服務中心內部空間規劃完整，涵蓋新車銷售展示區、維修保養服務區與原廠認證中古車部門等專區之外，亦全面融入台南府城獨有的人文特色與風貌，以及最新穎的保時捷品牌設計元素，完整提供南台灣消費者一新耳目的賞車與維修服務體驗。
只為尊寵客戶，打造專屬貴賓休息區與複合多功能空間--「Werk1 」
為了高規格款待每一位蒞臨的貴賓，在全新台南保時捷中心的1樓空間也導入了最新型態的Porsche Platz專屬貴賓休息區，提供超越五星級飯店等級的軟硬體迎賓接待服務，比如說客戶逛完保時捷精品區之後，可以在這裡休息並享用精品手沖咖啡與精緻甜點。
同時全新台南保時捷中心也在2樓打造了擁有：VIP休憩、精品展示、會議講座、藝術品鑑賞、私人派對舉辦、音樂電影欣賞…..的複合多功能空間-Werk1。透過專業宴會等級吧檯設置、高階進口家具，搭配饒富人性且細膩的陳設格局與燈光細節講究，除了提供客戶更高規格的尊寵感之外，更是展現了「全新Porsche Centre Tainan台南保時捷中心」在設計上的堅持與追求完美的高質感表現。
全球首例 ，知名「鼎泰豐」小籠包首度現身於汽車品牌展示暨服務中心
此外展示中心內部透過模組化空間的靈活調整機制，最多可展示10台保時捷新世代車款，消費者可以在寬敞舒適的環境裡欣賞保時捷精湛的跑車造車工藝，其他如原廠認證中古車展示區、Fitting Lounge個人化選用配備區及精品展示區、貴賓專屬交車區等均列入整體規畫之中。而眾所皆知，台南府城堪稱是全台灣最知名的美食之都，因此除了提供台南知名的「奇美食品」精緻套餐供客戶享用之外，全新台南保時捷中心也將率先提供全球知名台灣美食品牌「鼎泰豐」的小籠包、雞湯、牛肉麵…等經典菜餚，結合在地風味的特色餐點，讓每一位來訪的貴賓都能品嘗到最道地的餐點美食以及貼心的服務款待。
「911四大天王」同場競豔
在全新台南保時捷中心盛大的開幕典禮上，尚騰汽車集團更特別精心打造出無比吸睛的超強展車陣容，以「性能911」作為車款展示主題，同時展示四款稀有度破表、連平時都很難單獨在保時捷展示中心現身的911限量或典藏版車款，在開幕當天更是難得一見聚首同場競豔！
首先由全球限量200台，極度稀有的「全新911 GT2 RS Clubsport道路版賽車」領銜登場，這不僅是這輛700匹馬力的公路競技版猛獸首次在台灣的公開亮相，亦是全場最受矚目的超狂焦點！
此外尚騰汽車集團於日前參與台灣保時捷慈善公益拍賣活動，拍下全球唯一的「911 Carrera GTS 保時捷在臺 50 周年獨步紀念款」也同場獻映；搭配全新911 Turbo S及911 GT3 Touring兩輛頂規性能旗艦稀有車型。同時匯聚四輛頂尖911性能名駒的現場展示，即使只是靜態展示，現場氛圍也讓人熱血沸騰！
獨步全台 尙騰汽車集團投資超越同業「超高規格維修設備」用心款待您的保時捷愛車
至於保時捷車主交車後最關心的售後服務能量與品質，尙騰汽車集團同樣以超越原廠認證的高規格標準精心打造。服務廠區每天最多可提供高達24台以上的保養維修能量，並全數採用符合保時捷德國原廠規範的頂級維修工具設備和完善的輔助機具，悉心為南台灣地區的保時捷尊榮車主們，提供原廠最高等級的售後服務品質，這些服務廠區內的細節包括有：
德國MAHA頭燈測試儀：全球唯一可精準檢測矩陣式頭燈和主動式轉向照明輔助系統的專用儀器，利用高度動態 CMOS 攝影將測試計值數位化，提供完整電子測試數據顯示於 7 吋觸控螢幕，並同步支援藍牙連結資料傳輸，協助技術工程師進行評估與設定正確的頭燈照明角度。
德國MAHA滾輪式煞車測試器：採用符合德國國家汽車定檢規範的單軸滾輪式測試器，可完整記錄個別車輪煞車力道並分析車軸兩側車輪制動效能，並參照車重計算出整體煞車力道參數，確保煞車制動系統提供最佳的均衡性和減速性能，保障行車安全，系統可直接列印輸出所有相關參數，提供數據化的專業分析與建議。
SONIC MSS專業級系統工具櫃：售後服務區共設有8個引擎機電工作位，每個工作位皆配置量身訂製通過德國保時捷原廠 VAS 認證並符合德國 DIN 工業標準的SONIC MSS專業頂級客製化系統工具櫃、專屬零件存放手推車及保時捷車款專用全套工具組，完整落實「工具&零件不落地」的頂級作業概念
MAHA埋地式雙液壓缸頂高機：尙騰汽車集團獨步全台，斥資於廠區內全面採用埋地式頂高機，能全面避免維修過程中因為開關車門造成車主愛車車門不小心碰撞傳統頂高機兩側雙柱的意外。而且針對超低底盤車輛更可安全輕易頂起進行維修，提供專業技師團隊安全設備和專業寬敞的工作環境。
義大利原裝全套維修周邊輔助設備：義大利進口附大型活性碳過濾設備的WORKY廢氣抽除系統、義大利原裝進口RAASM氣、電、油六合一整合式專用捲盤、中央給油系統暨廢油回收系統等最頂級的周邊維修設備，能全面減量塑膠油瓶的使用，為地球環境保護盡一份心力；也能確保專業技師團隊更安全健康的工作環境。
美國HUNTER HawkEye Elite 3D四輪定位儀：HUNTER 3D數位攝影裝置結合車輪上的監測感應器，可以即時檢測並精準運算出各個輪圈的傾角及偏差，高階的底盤量測功能提供車身高度、電子方向盤歸零校正及車輛定位角度的數據建議。整套定位儀可以搭配保時捷車系ACC系統的校正功能；專利的快速夾具，還能確保使用時不傷到輪框。
義大利GORGHI 無接觸式免撬棒拆胎機：此為德國保時捷原廠指定使用拆胎機種，有別於傳統機型拆裝輪胎時，所可能造成的胎皮撕裂及傷框的潛在疑慮，此機型採用無接觸鋁圈拆桿頭，電腦精準輸入直徑尺寸，並能處理中心固定式鋁鎂合金輪圈，面對大尺寸，扁平比低或較硬質的輪胎，皆游刃有餘。
美國HUNTER輪圈真圓側拉平衡機：全球診斷速度最快、功能最強大的輪胎診斷平衡機，利用全自動雷射感應裝置精準偵測真圓度、重量平衡和鋁圈軸心，並透過直覺觸控式圖像顯示介面和超擬真模擬道路行駛功能，完美實現輪胎中心最佳化與胎圈配重平衡。
恆溫工作室/頂級鋁合金鈑金修復設備：在另外獨立專屬的鈑金修復作業區內，特別規劃了1座獨立恆溫鋁合金工作室與最新鋁合金維修校正與鉚接專業設備，讓鈑金專業技師能在安全且合乎鋁合金高強度維修的特殊要求工作規範的場域中，進行最高標準鋁合金車身鈑件修復作業，確保保時捷的高強度鋁合金車身結構能完整修復。
瑞典CAR-O-LINER修復車輛表面及結構高效板金手術台：引進CAR-O-LINER萬用模具電子量測車身校準系統，這套高階設備內建與「雲端連線的精密電子量測與原廠車體尺寸出廠原始數據」，能夠精準測量出車體受損位置並與原車出廠數值進行公差比對，據此鑑定事故車輛實際受損程度與待修範圍，鈑金專業技師可藉由電腦螢幕上的詳細數據判斷維修校準狀態，能為要求極為精密嚴格的跑車車身與底盤的維修鈑金校準修復工作，提供數位化等級的精準修復品質。搭配Car-O-Tronic測量系統和 Car-O-Data在維修過程中進行準確的測量，提供從診斷到維修完成的完整訊息，確保達成極高精準度且數位量測的修復品質保證。讓台南保時捷中心資深專業的維修服務團隊，為顧客提供更高品質的鈑金維修服務。
高科技集塵活性碳過濾/ LED無陰影照明烤漆預備工作區：尙騰汽車集團同樣以最高規格投資專業集塵主機和工作站及研磨拋光設備，讓烤漆專業技師能夠在高度集塵過濾的施工環境下安心作業。烤漆預備工作區內部設置全套LED照明系統提供幾乎無陰影的區位照明，以最佳的施作與檢驗環境確保最佳烤漆品質，並透過高換氣量抽風系統直接抽除整備區內的粉塵，來維護工作同仁的呼吸道健康，每個烤漆研磨工作位的抽風系統排出前同樣皆經過大型活性碳筒過濾，確保周圍環境的空氣品質。另外在烤漆整備區的工作位也安裝了整合式平板頂高機，確保烤漆專業技師能在最符合人體工學的理想高度，耐心仔細地進行烤漆預備作業，除了能維護工作同仁的膝蓋健康之外也更加能確保最佳施工品質。
尙騰汽車集團積極擁抱保時捷品牌電能轉型 全新台南保時捷中心建置完善充電設備
為迎接Porsche品牌及產品線即將邁入純電世代，尚騰汽車集團也已超前部署做好周全準備。「全新台南保時捷中心」全面導入Porsche Turbo Charging直流電DC快充站，並採用目前台灣保時捷原廠規範中，輸出功率最高可達320kW/h的直流電快速充電設備，在客戶專用停車場提供兩座DC快充站及三座AC充電設備，充分展現尚騰汽車集團對於保時捷客戶的重視，未來將提供南台灣地區的保時捷電動車客戶最便捷的充電體驗，輕鬆享受駕馭保時捷純電跑車的樂趣！
全新台南保時捷展示暨服務中心自即日起正式開幕，為南台灣地區的保時捷車主們，提供最完善的尊榮服務禮遇。誠摯邀請您親身蒞臨鑑賞品味，近距離感受由尙騰汽車集團提供之保時捷獨有的卓越品牌體驗及創新服務！更多展示中心相關資訊如下：
【全新台南保時捷全功能展示暨服務中心】
- 台南保時捷中心地址：台南市北區北安路一段258號
- 展示中心營業時間：周一至周日 9:00 - 21:00
- 服務廠營業時間：周一至周五 9:00 - 18:00
- 電話：06-283-3911