《巴比倫》首映會！劉品言夢想「成為外交官」非女演員
電影《巴比倫》由布萊德彼特、瑪格羅比和迪亞哥卡爾瓦領銜主演，故事背景設定在1920年代的原創電影，劇情刻劃了多個角色在好萊塢創立初期的起落，以及野心勃勃、狂野不羈和全面失控的人生故事。《巴比倫》今（17）日在信義區舉行首映會，劉品言、曾敬驊也蒞臨現場分享相關故事。
記者黃雅琪/台北報導
日前，劉品言與謝瓊煖同遊日本東京，拍攝玩「真心話大冒險」的影片，劉品言笑說：「我把她從台東騙到東京，影片內容都是真實的反應，沒有set過的，很多問題也都是即興想出來的！」她澄清兩人絕對沒有不合。
在《巴比倫》片中瑪格羅比為了實現夢想，使出渾身解數去爭取女主角戲份。劉品言、曾敬驊被問到有沒有築夢的故事，劉品言坦言從小想當的是外交官而非女演員，只是自己也沒有為了成為外交官去努力，進入演藝圈後反倒很認真拍戲，甚至會為了追求完美，在每一顆鏡頭拍攝高達60次才完成，並且她樂在其中。
至於曾敬驊夢想的部分，他表示從小就想成為游泳選手，最喜歡的選手是美國泳壇傳奇名將「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps），後來高中畢業後發現這條路很難賺錢，就放棄了。電影《巴比倫》將於1月20日上映。