台灣拚2050淨零排放！產官學攜手迎戰綠天鵝

因應2050淨零轉型目標，南部21家中小企業自主完成盤查後進行碳中和，將自身做好準備，並於17正式宣告成立 「50淨零解方聯盟」，高市府環保局局長張瑞琿、經濟部中小企業處處長何晉滄、高市府經發局局長廖泰翔局蒞臨指導與頒發聯合國CER碳權憑證給與21家企業。
記者陳美嘉／高雄報導
《氣候變遷因應法》修正草案10日在立法院院會三讀通過，除了將2050年達淨零排放之長期目標明確入法，並提升層級強化氣候治理、明定徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、強化排放管制及誘因機制促進減量，也劃分中央與地方權責事項。
《氣候變遷因應法》除了排碳大戶最關注的碳費徵收機制，接下來環保署將對企業的「排放源」徵收碳費，預計2024年針對年排碳量逾2.5萬公噸、共287家排碳大戶開徵碳費。中小企業如何將黑天鵝與綠天鵝的經營課題轉為企業成長彎道超車的賽道已經開啟。
高雄市企業代表永續合作夥伴網絡FSPN聯盟南區總會長謝伯彬表示，台灣159萬家中小企業勢必要搭上綠天鵝供應鏈，並在2050年達到淨零碳排目標。面臨一群中小企業主身陷「碳焦慮」循環，為了協助中小企業尋求解決之道，透過產學合作分享全球重視「氣候嚴峻變遷議題」與未來30年企業經營有強烈連結，讓企業主們更深刻體認ESG必須要從現在開始。除了企業的努力，還需要公部門長官的支持與學研界的能量。尤其臺灣世界一流的學術人才與企業量能，透過多方聯盟共同合作，就是臺灣成功的關鍵。