▲ Volkswagen 春節假期各據點營運時間公告

玉兔迎春添新象，台灣福斯汽車持續深耕全台市場，加速拓展服務據點，為滿足東台灣Volkswagen 車主需求，提供完善的後勤通路，成立東台灣第一座快捷保修站，提升在地量能，以德國原廠認證之新品牌識別，帶來全新升級的客休區與細緻精進的服務，給予車主最完整的擁車旅程。此外，Volkswagen 全台展示中心、授權服務中心與 Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車，春節期間調整平日營運時間，並且提供「期間限定緊急保修服務」，技師人員將於指定時間內前往鄰近服務中心現場，協助維修保養，如輪胎、機油更換、電瓶等基本養護，或進一步協助安排 Volkswagen 的專業支援，包括行動禮遇及代步車接送等，待春節結束、恢復正常營運後，也會持續追蹤車主用車狀況，給予車主最有力的強大後援。
2GameSome - 有車賞
台灣福斯汽車矢志為消費者帶來最完備的後勤維修據點，串聯在地網路，打造東台灣第一座快捷保修站，採全新品牌識別，展現煥然一新的面貌，以鮮豔色彩與活潑自信的設計語彙，創造明亮的客休空間，車主可於專屬空間，愜意舒適地等待愛車，享受充滿活力的Volkswagen氛圍。台灣福斯汽車也將持續建構完整的售後服務，除陸續成立多個服務據點與快捷保修站外，方便Volkswagen 車主隨時養護愛車，更提供多元數位化服務，包含「福斯人禮遇計畫」車主會員制度、車主專屬社交平台My Volkswagen APP、全車系皆享有「4年新車品質保固」，更開乘用車品牌之先河，領先業界啟動「第5至第10年新車品質延長保固」和「長里程彈性保養」，降低擁車成本，讓每位車主無後顧之憂。
隨春節假期到來，Volkswagen授權展示中心、授權服務中心和Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車，部分將營運至1月20日（五）小年夜當日，並且於1月26日（四）初五全面恢復營業。台灣福斯汽車為帶給車主不中斷的春節連期，特別提供「期間限定緊急保修服務」，無論是24小時道路救援、緊急救援、代步車與車輛接送服務，在緊急時刻成為強而有力的後盾。若車主遇上突發事故，可善加利用24小時免付費服務專線0800-828-818，技師團隊將迅速抵達現場，提供緊急救援。台灣福斯汽車貼心提醒車主於假期前做好車輛各項整備，如檢查機油量、雨刷水、水箱水和輪胎狀況，確保愛車維持最佳車況，與家人共度新春美好時光。