飯店迎新春大手筆推福袋！最大獎祭三麗鷗兔肖像家庭套房
飯店也有新春福袋！漢來大飯店將於除夕到大年初三推出100組夢幻福袋，每袋5,888元，內容為漢來與三麗鷗聯名的精選商品，每袋價值超過8,600元以上，購買福袋民眾可免費抽紅包試手氣，袋袋有獎，最大獎可入住價值要2萬多元的兔肖像主題家庭套房。
記者陳美嘉／高雄報導
漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹表示，大家最期待的新春福袋，飯店別出心裁以價值近千元的三麗鷗托特包來裝置商品。特別值得一提的是，今年適逢兔年，漢來與三麗鷗聯名肖像的「美樂蒂」和「酷洛米」都是兔子化身，這兩位也是三麗鷗明星相當受歡迎的角色，也特別針對福袋購買民眾免費加碼送紅包，有機會入住2萬多元的《美樂蒂與酷洛米雙肖像主題套房》以及《美樂蒂公主童話主題房》，還有價值上萬元的漢來精緻客房。
今年飯店也首度舉辦財神爺帶領大家走春的活動，毛玲竹指出，民間習俗有所謂大年初一的第一趟出門，即稱為「走春」、亦有「走喜神方」或「行大運」涵義，並建議至少走365步以上，代表好運一整年。飯店預計邀請除夕過夜的房客，大年初一早上9點16分由財神爺帶領戶外走春迎福，沿路介紹當地知名景點，此場活動開放房客免費報名參加，參加者還可以獲得價值200元紅包贈禮。