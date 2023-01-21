過年看玄彬、潤娥搞曖昧！大《機密》連孫藝真都放手支持

我是廣告 請繼續往下閱讀
《機密同盟2》請到原班人馬玄彬、柳海真、「少女時代」潤娥、張英南回歸演出之外，還加入新血丹尼爾海尼、陳善圭，劇中除了大家齊心協力找出犯罪組織首腦的緊張劇情，潤娥變成收入只有100韓元的美妝YouTuber橋段，更是笑翻不少觀眾；在故事最後，玄彬也終於正視對潤娥的好感，2人開始曖昧，讓人猜測《機密同盟》是否會推出第三季。此外，此作在韓上映時，玄彬老婆孫藝真挺著大肚子進戲院，以行動力支持老公，她還特地曬出雙人座票根，放閃無極限。
《機密同盟2》可至Disney+收看；1月22日（大年初一）晚間9點在衛視電影台電視首播。
《極速甩尾》頭文字D後相隔17年，又一賽車甩尾神作降臨
該作由野村周平、吉川愛、青柳翔主演，故事講述內向的大羽紘一不擅長與人溝通，但他卻是個遊戲天才，更是賽車遊戲的日本第一好手。此時一支面臨解散危機的甩尾車隊看上他的能力並邀請加入，從虛擬轉移到真實的他，面對失敗就會喪命無法重來的後果，以及為此賭上性命的其他車手。在這過程中他逐漸成長，並以熱情、勇氣及團隊力量，跨越一道又一道的難關。
《極速甩尾》1月28日（大年初七）晚間9點在衛視電影台電視首播。
《樂透大作戰》大玩南北韓軍事題材！阿兵哥為錢「越線」協商
該作由高庚杓、李伊庚、 郭東延、李準赫領銜主演，講述即將退伍的南韓兵長千禹（高庚杓 飾），某天意外在緊繃的南北韓軍事線附近撿到一張57億的頭獎彩券，卻不小心讓這張彩券飄向無法涉足的北韓。他為了靠57億獎金實現退伍夢想，使出渾身解數尋找彩券，沒想到竟被北韓士兵榮浩（李伊庚 飾）撿到。跟彩券擦身而過的千禹，以及在北韓不過是張紙片，必須到南韓把彩券換成獎金的榮浩，再加上意想不到的成員們加入，雙方為了死守這57億鉅額獎金，決定「越線」展開驚險刺激的機密協商。
《樂透大作戰》可至Disney+收看；1月23日週（大年初二）晚間9點在衛視電影台電視首播。
《嬰兒轉運站》IU大銀幕處女作！名導、一線男女星齊聚打造避風港
該作由坎城金棕櫚獎導演是枝裕和首度自編自導的韓國電影，卡司更是黃金等級！集結了宋康昊、姜棟元、裴斗娜、IU、李周映等人，除了入選在第75屆坎城影展首映，出道31年的宋康昊更憑藉這部作品拿下坎城影帝。
電影以日、韓較為熟知的「嬰兒保護艙」為主題，細膩的描寫沒有血緣關係的人，因為一段旅程，逐漸為自己建造像家一般的避風港，流淌在作品之中的溫馨與感動，底下更埋藏著那些遭人忽視的社會議題，帶領觀眾重新省思生命的珍貴。
《嬰兒轉運站》可至Disney+收看。
《SUPER JUNIOR：THE LASTMAN STANDING》K-pop文化大解密！
SJ從2005年出道至今已經近18年的時間，從新人到現在家喻戶曉的韓流大前輩，團員們吵吵鬧鬧經歷了各種風風雨雨，不只是彼此的青春寫照，更將陪伴繼續寫下屬於他們的經典故事。
SJ決定推出紀錄片，紀錄從亞洲開始逐步成功席捲全球的史詩級歷程，並帶領粉絲一窺成員利特、希澈、藝聲、神童、銀赫、東海、始源、厲旭及圭賢從出道以來從未公開過的幕後花絮，一起回顧一路走來的心路歷程和故事，讓來自全球的粉絲和觀眾對現今K-pop文化擁有全新的見解。
《SUPER JUNIOR：THE LASTMAN STANDING》可至Disney+收看。