西班牙真實《驅魔》事件　少女遭虐13次自縊身亡

驅魔電影《驅魔13》（13 Exorcisms），改編自2012年起發生在西班牙的真實驅魔案例，描述一名少女跟朋友擅自舉行降神會，結果意外遭到惡魔附身，她的家人們只好找驅魔人來處理。本片為2022年西班牙本土恐怖片票房冠軍，由《紙房子》、《吉勒摩·戴托羅之珍奇櫃》特效團隊操刀的駭人場面，也讓它入圍本屆西班牙哥雅獎「最佳特效」。
記者黃雅琪/綜合報導
《驅魔13》改編自2012年起在西班牙布哥斯（Burgos）發生的真實案例，當時有名少女患有嚴重的飲食障礙和焦慮症，而且不斷自縊，束手無策的父母接受所屬宗教團體的建議，請來驅魔人為少女進行驅魔，前後共執行了13次儀式。2014年少女的親戚懷疑她遭到虐待，於是向有關單位投訴，這件事才因此曝光。據稱，驅魔人要求少女停止服用精神科藥物，並在驅魔的過程中對她監禁、侮辱、毆打，還逼她喝「聖水」，使得當地教區不得不出來澄清，這些儀式經過少女父母的同意。雖然因為證據不足，這位驅魔人沒有被起訴，但少女的精神狀況也沒有好轉，最終於2019年吞藥自縊，得年22歲。
《驅魔13》導演哈科沃馬丁尼茲（Jacobo Martinez）是西班牙資深影視攝影師，他拍攝本片的動機就是偶然讀到關於2012年那則驅魔的紀錄。導演透露劇組真的請了一位神父到現場祈福，以免招惹到不好的東西。《驅魔13》女主角瑪麗亞羅曼尼奧斯（Maria Romanillos）初次演出電影，就拿下馬尼加西班牙電影節「最佳女主角」，是西班牙近年最受注目的新銳女星之一，《驅魔13》是她的第二部劇情長片，她表示本片最困難的部份，就是演出遭到附身時的扭曲肢體。