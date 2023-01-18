女神壯壯追星成功！依偎魔獸送寫真書　網羨：放開那女孩

湯姆漢克在家《超難搞》　老婆爆料他令人討厭一幕

▲湯姆漢克（左）主演《超難搞先生》。（圖／索尼影業提供）
▲湯姆漢克（左）主演《超難搞先生》。（圖／索尼影業提供）

記者黃雅琪/綜合報導

由兩屆奧斯卡影帝湯姆漢克主演的電影《超難搞先生》，電影於今（17）日舉行媒體試片，「美國爸爸」湯姆漢克扭轉大家心目中和藹可親和救世英雄的形象，變身脾氣暴躁又惹人厭的惡鄰居奧托。在電影中他為了雞毛蒜皮的小事四處找碴，搞得整個社區雞飛狗跳不得安寧，大家恨得牙癢癢卻又無可奈何，直到隔壁懷孕的新移民鄰居瑪莉莎搬進來後，奧托才發現他遇到了勢均力敵的對手。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《超難搞先生》熱心鄰居（右）闖入厭世大王奧托（湯姆漢克飾）的生活。（圖／索尼影業提供）
▲《超難搞先生》熱心鄰居（右）闖入厭世大王奧托（湯姆漢克飾）的生活。（圖／索尼影業提供）
《007量子危機》導演馬克福斯特表示，湯姆漢克是他合作過最棒的演員，也是好萊塢最友善的演員。拍攝期間，湯姆漢克每早進片場會先靜坐進入冥想狀態，接著準時開始拍戲。除了表演非常精準專注以外，湯姆漢克也是一位喜感渾然天成的演員：「湯姆在他開始演一些比較嚴肅的角色前，其實在80年代就演過很多喜劇電影了，譬如《美人魚》和《飛進未來》，不過距離他上次演出這樣的喜劇片已經有很長一段時間了。看他表演真的是一個很享受的經驗，作為導演沒有比這更美好的事物了。」

▲湯姆漢克在《超難搞先生》片中，演出走不出喪妻之痛的孤僻男子。（圖／索尼影業提供）
▲湯姆漢克在《超難搞先生》片中，演出走不出喪妻之痛的孤僻男子。（圖／索尼影業提供）
對於湯姆漢克著名的好脾氣，身兼《超難搞先生》監製的妻子麗塔威爾森也點頭認同：「他的確是好萊塢脾氣最好的的演員，但是如果需要跟科技互動的時候，就完全不是這回事了。在家裡當他想要修好電視時，你不會想要待在客廳裡的，大家都心知肚明。」麗塔笑道：「這代表他其實也是能很令人討厭的！」《超難搞先生》即將於2月3日到5日口碑場上映、2月10日正式上映。

湯姆漢克化身「超難搞先生」　挑戰翻白眼厭世大王

《超難搞先生》湯姆漢克成惡鄰　兒子處女秀演活26歲老爸

拍《迫降危機》爆危機！傑瑞德巴特勒「磷酸燒臉」險毀容

《無間道》兩代男神合體！42歲陳冠希「顏值重回顛峰」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀