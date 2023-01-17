趙天麟Podcast節目「好膽賣趙」　辛辣程度直逼炎上

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節目中，趙天麟不時要接受兩位單口喜劇演員的吐嘈與揶揄，也以半自嘲的方式，發表了對於立委跑紅白場，學歷爭議等議題之看法，還對於其他政治人物侃侃而談談到。
趙天麟也葷素不忌的談到「林姿妙不會看公文」，暗諷「高嘉瑜沒有腦」，並脫口而出道：「我覺得韓國瑜很可愛」，被來賓吐嘈後更表示「這段絕對不能剪」；甚至被來賓嗆「你們政治人物對台灣唯一的貢獻就是讓我們有笑話可以寫！」，內容辛辣程度直逼「炎上」，聽得身旁的助理冷汗直流，連來賓都表示「講這個真的能播嗎？」
此外，趙天麟也在節目中以淺顯易懂的方式解釋了「言論免責權」、「不出席杯葛」等議事規則，以及對於觀看單口喜劇表演的感受及提出未來單口喜劇在高雄在地發展的願景等，熱愛歌唱的他更在節目最後親自獻唱了一曲「小丑」，與自稱「喜劇界歌神」的黃逸豪同台飆歌。
趙天麟表示，製作這個節目的目的，一方面是想讓聽眾知道「政治人物也是一般人」，立委下班後也是會追劇、會看喜劇表演，可以跟來賓插科打諢，想藉此節目來「解構自己、出賣自己」，另一方面是想藉助新媒體Podcast，找回以前主持電台節目時的感覺，體驗有別於立委嚴肅工作的小確幸及成就感。
「好膽賣趙」節目現已於Apple、KKBOX、Spotify等各大Podcast平台上線，於各大Podcast平台搜尋「好膽賣趙」即可收聽。