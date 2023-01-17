台鐵荒廢用地髒亂不堪　基隆市府開罰盼盡速改善

趙天麟Podcast節目「好膽賣趙」　辛辣程度直逼炎上

▲趙天麟以過去主持過電台節目經驗，與單口喜劇演員黃逸豪跨界合作，以及高雄在地喜劇品牌「高雄開港」的共同創辦人林致宇，以不同於以往正經幹練的立委形象與來賓暢談。（圖/趙天麟辦公室提供）
▲趙天麟以過去主持過電台節目經驗，與單口喜劇演員黃逸豪跨界合作，以及高雄在地喜劇品牌「高雄開港」的共同創辦人林致宇，以不同於以往正經幹練的立委形象與來賓暢談。（圖/趙天麟辦公室提供）

記者郭凱杰／高雄報導

政治人物開播網路廣播節目Podcast，成為新潮流。繼蘇巧慧、林靜儀後，過去主持過電台節目的立委趙天麟也推出全新節目「好膽賣趙」，葷素不忌，辛辣程度直逼「炎上」， 趙天麟也希望可以與不同領域的來賓對談，談出一些不一樣的火花，讓聽眾朋友看到不同面向的趙天麟。 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲立委趙天麟於新媒體Podcast上推出全新節目「好膽賣趙」 希望可以與不同領域的來賓對談，談出一些不一樣的火花，讓聽眾朋友看到不同面向的趙天麟。（圖/趙天麟辦公室提供）
▲立委趙天麟於新媒體Podcast上推出全新節目「好膽賣趙」 希望可以與不同領域的來賓對談，談出一些不一樣的火花，讓聽眾朋友看到不同面向的趙天麟。（圖/趙天麟辦公室提供）
首集節目中，趙天麟以過去主持過電台節目經驗，與單口喜劇演員黃逸豪跨界合作，以及高雄在地喜劇品牌「高雄開港」的共同創辦人林致宇，以不同於以往正經幹練的立委形象與來賓暢談。趙天麟說，希望可以與不同領域的來賓對談，談出一些不一樣的火花，讓聽眾朋友看到不同面向的趙天麟。

節目中，趙天麟不時要接受兩位單口喜劇演員的吐嘈與揶揄，也以半自嘲的方式，發表了對於立委跑紅白場，學歷爭議等議題之看法，還對於其他政治人物侃侃而談談到。

趙天麟也葷素不忌的談到「林姿妙不會看公文」，暗諷「高嘉瑜沒有腦」，並脫口而出道：「我覺得韓國瑜很可愛」，被來賓吐嘈後更表示「這段絕對不能剪」；甚至被來賓嗆「你們政治人物對台灣唯一的貢獻就是讓我們有笑話可以寫！」，內容辛辣程度直逼「炎上」，聽得身旁的助理冷汗直流，連來賓都表示「講這個真的能播嗎？」

此外，趙天麟也在節目中以淺顯易懂的方式解釋了「言論免責權」、「不出席杯葛」等議事規則，以及對於觀看單口喜劇表演的感受及提出未來單口喜劇在高雄在地發展的願景等，熱愛歌唱的他更在節目最後親自獻唱了一曲「小丑」，與自稱「喜劇界歌神」的黃逸豪同台飆歌。

趙天麟表示，製作這個節目的目的，一方面是想讓聽眾知道「政治人物也是一般人」，立委下班後也是會追劇、會看喜劇表演，可以跟來賓插科打諢，想藉此節目來「解構自己、出賣自己」，另一方面是想藉助新媒體Podcast，找回以前主持電台節目時的感覺，體驗有別於立委嚴肅工作的小確幸及成就感。

「好膽賣趙」節目現已於Apple、KKBOX、Spotify等各大Podcast平台上線，於各大Podcast平台搜尋「好膽賣趙」即可收聽。

陳其邁關心農產品供銷　農業局：蔬果、肉品春節供應正常

柯P到三鳳中街發春聯　陳其邁：歡迎來體驗高雄人的熱情

陳其邁掛保證全台最萌　「雄meet兔」小提燈1月26日發放

飯店迎新春大手筆推福袋！最大獎祭三麗鷗兔肖像家庭套房

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀