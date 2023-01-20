星座理財／火象太陽圖騰有好幸運　土象綠色植物和氣生財

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小海布魯克指出，今年上半年木星在牡羊座，正是火象星座大放異彩、火力全開的超強運時刻。黃金般燦爛的太陽，是生命的源頭，萬物賴它為生，同時更是火象星座的能量泉源。建議時不時散步、曬曬太陽行光合作用，轉化維他命D，讓自己保持正能量與身心健康。
或是選擇太陽圖騰設計的服裝或飾品作為幸運物，為事業帶來如日中天的好運勢，帶你強勢回歸事業舞台，在風和日麗的大草原上鎖定目標、疾速奔馳，2023闖出一片天。此外，也可以考慮以太陽造型為靈感設計的胸針、耳環項鍊、零錢包或鑰匙圈，小巧點綴造型又方便隨身攜帶。
牡羊座：金銀滿屋、人氣扶搖直上
吉星高照，財源廣進賺爆荷包！2023是牡羊座升官發財、貴人傍身的一年，你就是金字招牌，吸引優秀資源匯聚！1-5月請將油門催到底、全速前進，把握每個身邊的新機會，大展身手，將對事業的雄心壯志付諸實現。6-10月，業績好、人氣夯，事業大放異彩，財務裨益頗豐。
牡羊座投資理財部分，金主挹注、鉅資上位，無論是拓展新業務、創業自立門戶或經營副業，都有充裕的資金與人脈，好好把握強而有力的資金後盾，火力全開衝刺事業，為人生新篇章拉開序曲，迎接牡羊輝煌年代。幸運色是熱情如火的辣椒紅。
獅子座：無欲則剛、敢夢敢飛衝事業
無論是個人或專業，木星將開闊獅子的眼界與海外機會，也許會考慮跨界、轉型、創業，只要勇敢迎接幸運的新際遇，就有機會在2023年取得豐碩成就。7/23-9/3金星逆行，纏綿糾葛的過往情緣，考驗你的定力與智慧，別吃回頭草，勿欠感情債，拿出誠意謹慎處理。
獅子座投資理財部分，請避免集中一筆的大額投資，儘可能分散風險。今年投資易套牢，建議在2月、4月，階段性分批重置投資組合，移至保守穩健標的或適時停損。忌擴張信用，與他人的金錢往來都要謹慎。幸運色是溫柔浪漫的玫瑰粉。
射手座：壯大基礎、安居落戶責任重
2023射手座將從緊鑼密鼓、煙硝四起的事業戰場回歸，今年的主軸是尋找事業、家庭與生活的完美平衡，重拾生活品質，平衡身心靈。結婚成家、喬遷之喜或買房買車，安逸悠閒的表象得來不易，照顧家人雜務多，需花時間耐心處理；多陪陪長輩小孩，簡單生活找童心。
射手座投資理財部分，進財不是問題，如何蓄財才是課題！事業穩健，收入頗豐，但與家人的金錢往來是一筆糊塗帳，造成周轉壓力，建議透過房地產來理財，避免花錢大手大腳無法掌握金錢流向。幸運色是優雅知性的紫色。
土象星座開運小撇步
「圓融的人際關係」是2023年土象星座的幸運關鍵。建議利用室內綠色植物，為居家空間或辦公室，帶來「和氣生財」的良好運勢與氣場。圓形葉片也象徵圓融、和諧，能提升人際運勢；圓葉、寬葉植物都有助於升官發財，常見的室內發財樹像是園葉椒草、馬拉巴栗、仙客來…等。
特別注意植物不要放置在樑下，財氣會被壓制。玄關招貴人，建議玄關處擺放蝴蝶蘭，有助於招來好人緣、桃花，有好人緣才會吸引貴人，業績蒸蒸日上、兔飛猛進發大財！此外，枯葉有「哭」的意味，當植物乾枯時務必立刻修剪或更換，生意盎然的植物才能帶來生生不息的能量，時下流行的乾燥花、永生花或假花，缺乏生命力，不僅沒有開運作用，還會招來爛桃花，不建議擺放。
金牛座：奮力拚搏、攻上事業巔峰
「間歇配速，先蹲後跳」是2023最高指導原則。該還的人情債、 工作債，都在上半年告一段落，歷練過後的金牛，下半年化身涅槃重生的鳳凰，在幸運之星加持下，展翅高飛、光芒萬丈。5/17後，機會紛至沓來，請保持最佳狀態，別讓好運擦身而過，後勢看漲延伸至2024。
金牛座2023是人生贏家，投資理財部分，上半年努力耕耘本業，下半年立馬歡呼收割。隨著能自由支配的錢財越多，想犒賞自己的慾望也隨之膨脹，建議選擇定期定額工具來理財，像是ETF、基金或外幣定存。幸運色是航太科技的冷調銀。
處女座：充電學習、新舞台發光發熱
無論希望哪方面閃閃發光，請大膽站到舞臺中央吧！2023是處女座拓展視野、重新打造自我價值的一年，請嘗試學習新事物或開發第二專長，盡其所能從各種維度擴展視野界線，參加讀書會、專業社群，與各界菁英切磋交流，多角化經營自我。金榜題名考運佳。
處女座投資理財部分，可說是倒吃甘蔗，進帳越來越輕鬆！可積極開源，敢冒險敢嘗試就是獲利的開始，5/17前，投資宮吉星高照，股匯市有利可圖，不妨透過金融工具投資理財，將為財運帶來新的開端。幸運色是蘊含天空能量的土耳其藍。
摩羯座：浪漫閃電、愛情桃花美不勝收
2023魔羯座可能閃電墜入情網或發展浪漫的異國戀曲，舉手投足都是人們矚目焦點，時不時有曖昧機會，讓生活充滿粉紅泡泡。單身的有機會遇到鑽石桃花；有伴的人，有機會奉子成婚。特別是5/17之後進度飛快堪比火箭，閃婚閃戀閃孕，各種囍事都有可能發生。
摩羯座投資理財部分，優渥的收入讓旁人羨慕不已，其實都是魔羯一步一腳印掙來的血汗錢。旅遊聚餐一整年不間斷，人情往來請謹慎斟酌，社交娛樂開銷是財務漏洞。中獎運強，不妨買樂透小試手氣。幸運色是清新健康酪梨綠。
小海布魯克是專業認證的塔羅占卜師也是專欄作家，現任政治大學西洋占星社指導老師，曾任中華民國占星協會第四屆理事。多年深研西洋神秘學，擅長詮釋塔羅牌面深層的隱喻，擅長跨領域應用，將占星學的奧義融入於現代人日常生活中，並延伸至時尚、藝術、科技與金融等領域靈活應用。