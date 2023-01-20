星座理財／風象星座投資西裝超開運　水象找無限大符號

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2023對風象星座來說，具有專業職人形象的行頭將為新的一年開啟好運氣！一件簡裁俐落、展現自我風格的西裝外套是今年絕對要投資的戰袍！別拘泥於中規中矩的款式！男生可以走Smart-Casual路線，西裝的面料上可選擇麻料或較休閒感的款式，避開絲瓜領、緞面材質等太隆重的款式，內搭也可捨棄襯衫，改配高領毛衣或簡單乾淨的白Ｔ恤。
女生則建議選擇相對寬鬆的廓形設計，將有效擺脫嚴肅呆板，時髦度立刻飆升，完全不輸給牛仔外套和皮夾克。隨性的長洋裝、或是簡單一件牛仔褲、Ｔ恤，只要加上一件西裝外套，氣場立刻變得強大，展現微正式感及韓妞潮流範！無論日常穿搭，或是上台報告時都不會讓人感覺過於隨便，讓你在長官、客戶心目中的職場形象大大加分。
雙子座：盤點戰力、挑大樑任重道遠
揮別滄海桑田、人事變幻的一年，2023是雙子必須獨挑大樑面對環境的高壓時刻，受到老闆器重被賦予更多業務，看似綁手綁腳、備受侷限的苦差事，其實是升級打怪的跳板，若勇敢擔當重任，不僅能鍛鍊實力保有一片天，還有機會獲得加薪或獎金，為未來奠定根基。
雙子座投資理財部分，寵愛自己無罪，但重複購買就成了無意義的浪費。來一場徹底的斷捨離，盤點擁有的物品，調整支出習慣，重整財務布局。多研究金融稅務，只要略加整頓就能省下更多錢，或賺到更多。幸運色是生機盎然的鼠尾草綠。
天秤座：慧眼識珠、強強聯手創雙贏
透過與業界翹楚合作，聯手擊出夢幻全壘打！2023是天秤座被外界看重、忙碌且混亂的一年，透過客戶、合作夥伴轉介的新機會不斷，出現額外生意訂單；過往投入的專案也陸續回饋報酬，業績大幅成長，成果斐然。健康運要注意，有積勞成疾的風險，注意肝臟保養。
天秤座投資理財部分，財富在壓力中成長，邁向財務自由！收入可觀，現金流相當豐厚的一年。5/17後，投資讓收入變得亮眼，懂金融規則的熟手有機會在股匯市輕鬆進帳，投資獲利、身價翻倍。幸運色是高雅大氣古銅金。
水瓶座：突破瓶頸、布局未來穩步走
如何揮別轉型期陣痛，是水瓶座2023年的重要課題。3月初剛結束土星的考驗，月底就迎來冥王的淬鍊，跌宕起伏、高強度的轉型壓力，讓你心中百味雜陳。請慎選有未來發展潛力的工作項目再投入，金錢報酬不是唯一考量，兵貴神速，搶先在市場插旗才是致勝關鍵。
水瓶座投資理財則是進財穩定，偶爾有點手頭吃緊，但都能順利過關。2023不妨轉念，放膽嘗試新的投資組合，有機會發掘獨具潛力的投資標的，找到喜出望外的賺錢機會，補齊資金缺口、翻轉身價。幸運色是性感誘人的勃根地酒紅。
水象星座開運小撇步
投資理財是今年水象星座的主要課題，不妨好好下功夫研究，為人生下半場財富自由奠定良好根基。運用圓鑽、環型或圓型設計，無論戒指、耳環、項鍊、手鍊或是圍巾領帶，透過環環相扣、圓圓相連的圖騰，成了數學無限大符號∞，永恆之環，不論自環上任何一點開始，都得以無限延伸，啟動無限循環、無窮無盡的財富能量，為財富加乘、讓身價翻倍！
巨蟹座：華麗逆襲、靠專業大晉級
面對同溫層的震盪與失溫，早在去年巨蟹座就開始以低調的步伐，邁向自我蛻變的道路。持續前進吧！2023是你憑藉才華與專業能力脫穎而出的契機之年，無論旁人有多不看好，你終將華麗逆襲，以黑馬之姿奪下勝利旗幟，屆時請昂首闊步享受眾人的愛戴與喝采吧！
巨蟹座投資理財部分， 技能變現，多渠道進財；延續去年布局，開發多元小額收入及「交換技能」的工作型態，重新規劃財務、開拓財源。3-5月，行程滿檔，生活節奏匆忙，要小心因罰單、遺失貴重物品而破財。幸運色是純淨無瑕的珍珠白。
天蠍座：點石成金、啟迪知識煉金術
2023是天蠍座處處有人幫襯的一年，靠著神隊友助攻，在職場吃香喝辣、如魚得水。專業知識與技術活，是天蠍今年點石成金的魔法棒。若遇到棘手狀況，也能善用專業知識解套，沒有什麼問題能困擾你。與同事們合作無間的好默契，工作氣氛愉悅，讓人身心舒暢。
天蠍座投資理財部分，千金散盡還復來！賺得多花得爽的一年，不妨尋找創辦合資公司或以技術入股的機會，為長遠未來鋪路。建議為購屋、換屋、搬家或裝潢修繕，預備一筆周轉金，因應不時之需。幸運色是溫暖的焦糖奶茶色。
雙魚座：順流而上、人品爆發碩果豐
經歷了急遽成長、衝鋒陷陣的一年，2023是雙魚座享受成果、借力使力的一年。不再綁手綁腳，無論事業或人際往來，都能卸下偽裝、忠於自我。今年靠過往戰績就能走路有風，請好好享受階段性任務完成的豐收時刻。健康方面，針對家族病史健檢追蹤，預防勝於治療。
雙魚座投資理財部分，1-5月正財豐盈，日進斗金的機會不少，總忍不住想好好犒賞自己。2023雙魚座開始面對現實、積極整頓財務配置，學習如何成為金錢的主人，不妨嘗試認真研究投資管道，學習如何讓錢滾錢。幸運色是俏皮甜美的莓果粉。
小海布魯克是專業認證的塔羅占卜師也是專欄作家，現任政治大學西洋占星社指導老師，曾任中華民國占星協會第四屆理事。多年深研西洋神秘學，擅長詮釋塔羅牌面深層的隱喻，擅長跨領域應用，將占星學的奧義融入於現代人日常生活中，並延伸至時尚、藝術、科技與金融等領域靈活應用。