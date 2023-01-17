「Destination Porsche」 概念首度進駐南台灣 ─ 台南保時捷中心盛大開幕

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台灣保時捷在台灣歷史悠久、文化底蘊深厚的古都 ─ 台南，迎來了最新的保時捷中心。台南以其歷史、宗教、傳統生活方式和名聞遐邇的美食聞名。台南自 1662 年至1887年一直是寶島的行政中心，數百年後仍透過豐富的歷史底蘊，奠定台灣近代傳承的在地傳統文化，台南快速成長的市場也為台灣經濟的發展貢獻良多。台灣保時捷攜手經銷夥伴尚騰汽車打造的台南保時捷中心，將是南台灣首座將「Destination Porsche」概念融入至建築之中的保時捷中心。台南保時捷中心開幕不僅代表保時捷全台經銷通路拓展完成，同步啟用的第14處保時捷高速充電站（Turbo Charging）據點，也意味著保時捷全島高速充電網絡布建完整。
台灣保時捷總裁Christian Nater表示：「台南是台灣最古老的都市之一，被譽為台灣文化首都，同時也是許多引領研發、創新的世界頂尖企業的重要樞紐。作為一個以夢想為驅動力的品牌，台灣保時捷看到台南市場具備的無窮潛力。為了滿足客戶不斷變動的需求和喜好，打造出另一個完全以「Destination Porsche」為設計概念的保時捷中心，提供南台灣的保時捷車迷更親近、客製化及以人為本的品牌體驗。」
由尚騰汽車營運的台南保時捷中心因應不斷變化的客戶消費習慣、喜好和需求，在設計概念導入「Destination Porsche」的理念，強化保時捷大家庭的凝聚力，成為南台灣溫暖且歡迎闔家光臨的展示中心。台南保時捷中心佔地達1,897坪（約6260平方米），其建築外觀由前衛的鋁合金飾板建造而成，獨樹一格的流線型設計不僅可一窺建築內部，也象徵著保時捷張開雙臂迎接每一位訪客。
展示中心內部可容納 12 輛展車，不同的主題區域沿著主通道「Racing Line」設置，其中的數位觸控螢幕更能讓消費者親身感受到以人為本的品牌互動體驗。與此同時，無邊界的空間設計和大面的玻璃窗讓參訪者可一探服務廠區運作情形，也為使用者提供了交流、互相激勵和啟發的空間。
台南保時捷中心將保時捷的企業識別與「Destination Porsche」概念優雅地結合，營造出溫馨、豪華又宜人的氛圍。其室內設計融入台南府城獨有的特色風貌，為客戶營造賓至如歸的感受，並且導入最新型態的Porsche Platz專屬客戶休憩區，確保客戶每次的造訪都盡可能舒適。
台南保時捷中心同時也是全島第14處保時捷高速充電站據點，配有兩座最大充電功率達 320 kW的直流充電站，強化台灣保時捷充電網絡中每座保時捷高速充電站距離皆於150公里內的目標。這個理想的充電網絡規劃，為每位保時捷電動車主提供便利又安心的尊榮充電體驗。繼台南保時捷中心盛大開幕後，台灣保時捷預計將在未來幾個月內開展更多新型態銷售通路，包括升級保時捷展示中心和快閃店，為保時捷大家庭的在地成員提供更優質的保時捷體驗。
台南保時捷中心 Porsche Centre Tainan
地址：台南市北區北安路一段258號
營業時間：09:00-21:00
連絡電話：（06）2833 911