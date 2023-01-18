▲ 聚焦電池交換基礎設施，印度馬哈拉施特拉邦宣佈與 Gogoro 和 Belrise 簽署策略能源夥伴協議

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馬哈拉斯特拉邦副首席部長 Devendra Fadnavis 也表示：「馬哈拉施特拉邦作為全國永續發展的領導者，積極導入開放且便利的新技術，並提供多元的解決方案，加速邁向智慧永續城市，並為印度其他城市樹立典範。我們正與 Gogoro 和 Belrise 合作佈建世界上最大、最創新的智慧能源基礎設施，利用電池交換來解決日益嚴峻的能源挑戰，成為替代化石燃料的新選擇。」
「實現智慧永續城市不是單一企業或政府的責任，而是需多方攜手合作提出全新的思維與永續能源使用方式。」Gogoro 創辦人暨執行長陸學森說：「這次的合作就是這種全新思維的最佳範例，我們相信打造開放且便利的能源基礎設施，不僅能夠落實永續交通，更加速整個生態系的轉型。馬哈拉斯特拉邦、Belrise 和 Gogoro 正在一起改變能源使用方式，建立全新的永續經濟，創造更多就業機會，提升創新科技與永續產業實力，最終增加增加出口，輸出到更多市場。」
馬哈拉斯特拉邦的電池交換基礎設施預期將於今年開始佈建，將導入完整的 Gogoro 智慧能源生態系，包含電池交換站、電池交換技術、能源管理解決方案，並提供多元創新應用，投入於智慧城市規劃、儲能系統、移動共享服務、智慧電動機車、電網需量反應、分散式儲能、智慧農業等領域。
Belrise 公司總經理 Shrikant Badve 表示：「潔淨能源是未來趨勢，現在更是印度企業永續轉型的關鍵時刻。作為印度交通製造業的領導品牌，我們積極為企業自身、客戶及社區引領這一變革。今天，我們很高興攜手全球智慧永續能源的創新領導者 Gogoro 和印度工業化程度最高的馬哈拉斯特拉邦，佈建規模最大的可攜式電池交換基礎設施，為馬哈拉斯特拉邦居民提供新世代產品和服務。」
馬哈拉斯施特拉邦擁有超過 1.2 億人口，是印度最大的經濟體和工業重鎮，每年 GDP 超過 4,000 億美元，佔印度總體工業產值的 16%。