改不改都型，CITROËN C5 AIRCROSS

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巧奪天工看設計
還記得CITROËN C5 AIRCROSS改款前的模樣？雙層式頭燈兩兩相連，最上層中央更直接融合雙人字型廠徽，再加上「Airbump」設計元素，任誰也不容錯認其來自CITROËN的身份。而改款後的CITROËN C5 AIRCROSS本以爲再無創新可能，畢竟原本設計已穠纖合度且恰到好處，但這群法國設計師硬是了得，竟能再度發揮令人拍案叫絕的創意，現在新車不僅依舊保有最討喜的尺碼與空間規劃，同時還披覆上更為科技而銳利的前臉線條，乍看彷彿全然不同作品，但卻同樣精巧而美型。
細究肉眼所及一切，最主要關鍵還是來自車頭細節的變化，延續雙層式頭燈神髓，改款後卻將部份輪廓加以連接，這下可好，究竟該稱雙層還是一體式設計我也沒了定見，只知偌大的CITROËN廠徽依舊完美的整合其中，再利用鯨鬚般線條的下氣壩與類金屬飾板，連同位於左右兩端的進氣開口與霧燈，形塑巧奪天工的視覺美感，光以文字敘述可能還覺搔不到癢處，親見實車你將發現單就設計，CITROËN C5 AIRCROSS便已足夠引人入勝。
舒適寬裕進車室
座艙裡，或許既有的設計元素已臻完美，同樣源自「Airbump」的圓邊方塊設計元素因此完整被保留，這也讓車室散發出一種堅實且安全感十足的氛圍，用料部分不消說，法系車特別是CITROËN與PEUGEOT在這部分根本級距模範生，無論材質選用或細節處理甚至對比配色絕不可能含糊，甚且比起那些備受追捧的德國豪華品牌還要來得嚴謹，而新車也將變速系統介面改以E-Toggle線傳電控排檔，連同12.3吋全彩數位儀錶顯示幕、8吋觸控螢幕整合通資與音響系統及支援Apple Carplay® / Android Auto™的MIRROR SCREEN®鏡射功能，提供更科技也更簡潔的體驗感受。值得一提的，CITROËN C5 AIRCROSS於原本即超美好的座艙內再加添第二代CITROËN ADVANCED COMFORT®頂級舒適座椅，以高級沙發製程技術為基礎，精選特殊材質高密度泡棉並將結構重新設計，因而獲得極致舒適乘坐體驗，再加上可前後滑移同時椅背傾角獨立調整的後座椅，讓全車無論前後座乘員，皆能盡享安坐沙發般的自在與放鬆。
與此同時，因應越見興盛的Outdoor風氣，CITROËN C5 AIRCROSS早有基本580升的行李廂容積作為對應，不僅五人滿載時所有行囊也能輕鬆安置，尤有甚者就連露營器材或各式戶外運動道具都可擺放搬運，還不夠？就把三張獨立後座椅背前傾收折吧，由此換得最大1,630升行李廂容積，已然超越一般中型SUV所能乘載上限，更別說車內隨處可見的置物空間設計，對應日常生活更顯輕鬆便利。
欲罷不能的魔毯
在討論動力表現前，關於CITROËN C5 AIRCROSS，肯定得先關注原廠所強調的PHC®魔毯液壓懸吊系統，運用液壓與流體運動特性的技術面便不覆述，重點是因而得以換來極致路面熨平能力，再加上適才提及特調過的座椅支撐承托性，想像一次坐在兩層獨立筒床墊上前進，駕馭或乘坐CITROËN C5 AIRCROSS大約就是這樣的感覺，什麼台灣特產爛路，法國工程師直接幫你搞定。
但可別因此判定CITROËN C5 AIRCROSS就是輛只能直線前進不適合左右運動的家用休旅，車迷們始終沈醉的法式操控特質可絕非浪得虛名，不僅彎中依舊保有滑順流暢的動態，同時側傾與循跡還相當容易掌握，開快起來同樣頗感餘裕，搭配上1.2升直列三缸渦輪增壓或1.6升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，無論130bhp/5500rpm與23.4kg-m/1750或180bhp/5500rpm與25.5kg- m/1650rpm的峰值輸出，協同EAT8多模式8速手自排變速系統後皆顯游刃有餘，同時更帶來15.7km/L與14.5km/L的平均油耗表現，兼顧動能之餘，同時確保節能與稅負等務實考量。
齊備ADAS很重要
當然，作為一款家庭用途的中型SUV，擁有齊全ADAS先進駕駛輔助系統也屬必須，就CITROËN C5 AIRCROSS而言像是ACC主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、EHW緊急煞車自動燈光警示、EPB電子式駐煞車(自動釋放/自動啟動)、FCW前方碰撞預警輔助系統、HBA智慧型遠近頭燈切換系統、HDA高速公路駕駛輔助功能、HSA斜坡起步輔助功能、ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持輔助系統、LTW車外低溫警示系統、SLI速率掃描辨識系統、TPMS胎壓偵測警示系統及多模式自動切換駐車鏡頭悉數配置於全車系，自能確保日常行車安全性，同時更以Level 2半自動駕駛輔助提供都會或長途行駛時的便利性。
比完美更美
是這樣的，一款車討喜與否，通常我們檢視的包括空間、安全、動態、操駕感受與配備等不同面向，而今CITROËN C5 AIRCROSS不僅面面俱到，還多了其他同級競品絕無僅有的美型設計與獨特個性，這下可好，若欲選擇中型進口SUV，著實找不出捨這車而就其他的理由，對筆者而言確實如此，對你來說是否欣然同意？