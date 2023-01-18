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改不改都型，CITROËN C5 AIRCROSS

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

很少車是這樣的。不難見到有車越改越醜，也或許原本普普但改款後卻變得漂亮，但如同CITROËN C5 AIRCROSS這般改款前後都誘人，還各自散發迥然不同卻同等引人入勝魅力的，翻過腦海一輪還真遍尋不得。

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巧奪天工看設計

還記得CITROËN C5 AIRCROSS改款前的模樣？雙層式頭燈兩兩相連，最上層中央更直接融合雙人字型廠徽，再加上「Airbump」設計元素，任誰也不容錯認其來自CITROËN的身份。而改款後的CITROËN C5 AIRCROSS本以爲再無創新可能，畢竟原本設計已穠纖合度且恰到好處，但這群法國設計師硬是了得，竟能再度發揮令人拍案叫絕的創意，現在新車不僅依舊保有最討喜的尺碼與空間規劃，同時還披覆上更為科技而銳利的前臉線條，乍看彷彿全然不同作品，但卻同樣精巧而美型。

細究肉眼所及一切，最主要關鍵還是來自車頭細節的變化，延續雙層式頭燈神髓，改款後卻將部份輪廓加以連接，這下可好，究竟該稱雙層還是一體式設計我也沒了定見，只知偌大的CITROËN廠徽依舊完美的整合其中，再利用鯨鬚般線條的下氣壩與類金屬飾板，連同位於左右兩端的進氣開口與霧燈，形塑巧奪天工的視覺美感，光以文字敘述可能還覺搔不到癢處，親見實車你將發現單就設計，CITROËN C5 AIRCROSS便已足夠引人入勝。

延續雙層式頭燈神髓，新車卻把兩道水平線加以連結，同時帶出中央雙人字型廠徽輪廓。
延續雙層式頭燈神髓，新車卻把兩道水平線加以連結，同時帶出中央雙人字型廠徽輪廓。
外觀部分「Airbump」設計元素被縮限至車側下護板，但卻依舊帶出與眾不同的視覺觀感。
外觀部分「Airbump」設計元素被縮限至車側下護板，但卻依舊帶出與眾不同的視覺觀感。
18吋黑銀雙采鑽石切削鋁合金輪圈為全新樣式，配胎尺寸則為235/55R18。
18吋黑銀雙采鑽石切削鋁合金輪圈為全新樣式，配胎尺寸則為235/55R18。
車尾延續既有兼容方正與圓潤的飽滿線條，內容則予以更新，完美呼應車頭之更動。
車尾延續既有兼容方正與圓潤的飽滿線條，內容則予以更新，完美呼應車頭之更動。
舒適寬裕進車室

座艙裡，或許既有的設計元素已臻完美，同樣源自「Airbump」的圓邊方塊設計元素因此完整被保留，這也讓車室散發出一種堅實且安全感十足的氛圍，用料部分不消說，法系車特別是CITROËN與PEUGEOT在這部分根本級距模範生，無論材質選用或細節處理甚至對比配色絕不可能含糊，甚且比起那些備受追捧的德國豪華品牌還要來得嚴謹，而新車也將變速系統介面改以E-Toggle線傳電控排檔，連同12.3吋全彩數位儀錶顯示幕、8吋觸控螢幕整合通資與音響系統及支援Apple Carplay® / Android Auto™的MIRROR SCREEN®鏡射功能，提供更科技也更簡潔的體驗感受。值得一提的，CITROËN C5 AIRCROSS於原本即超美好的座艙內再加添第二代CITROËN  ADVANCED COMFORT®頂級舒適座椅，以高級沙發製程技術為基礎，精選特殊材質高密度泡棉並將結構重新設計，因而獲得極致舒適乘坐體驗，再加上可前後滑移同時椅背傾角獨立調整的後座椅，讓全車無論前後座乘員，皆能盡享安坐沙發般的自在與放鬆。

與此同時，因應越見興盛的Outdoor風氣，CITROËN C5 AIRCROSS早有基本580升的行李廂容積作為對應，不僅五人滿載時所有行囊也能輕鬆安置，尤有甚者就連露營器材或各式戶外運動道具都可擺放搬運，還不夠？就把三張獨立後座椅背前傾收折吧，由此換得最大1,630升行李廂容積，已然超越一般中型SUV所能乘載上限，更別說車內隨處可見的置物空間設計，對應日常生活更顯輕鬆便利。

一如車外，座艙內CITROËN C5 AIRCROSS同樣可以大作文章，特別是獨樹一格的設計與細膩精巧的用料值得用心品味。
一如車外，座艙內CITROËN C5 AIRCROSS同樣可以大作文章，特別是獨樹一格的設計與細膩精巧的用料值得用心品味。
論設計你不得不服法國人，就算理應單調的中控台也可透過簡單的繫帶與跳色縫線妝點提供無限美感與創意。
論設計你不得不服法國人，就算理應單調的中控台也可透過簡單的繫帶與跳色縫線妝點提供無限美感與創意。
聚焦前座椅背一角即可得知設計功力，連同縫線共計四色且材質相異，卻能形塑和諧也突出的視覺效果。
聚焦前座椅背一角即可得知設計功力，連同縫線共計四色且材質相異，卻能形塑和諧也突出的視覺效果。
變速系統介面改以E-Toggle線傳電控排檔，提供更精簡且科技化的座艙氛圍。
變速系統介面改以E-Toggle線傳電控排檔，提供更精簡且科技化的座艙氛圍。
無論前後排皆配置第二代CITROËN ADVANCED COMFORT®頂級舒適座椅，透過特殊材質高密度泡棉並將結構重新設計，因而獲得極致舒適乘坐體驗。
無論前後排皆配置第二代CITROËN ADVANCED COMFORT®頂級舒適座椅，透過特殊材質高密度泡棉並將結構重新設計，因而獲得極致舒適乘坐體驗。
可分別前後滑移同時椅背傾角獨立調整的3/3/3設計後座椅，確保每位乘員都能享有最自在舒適的乘坐體驗。
可分別前後滑移同時椅背傾角獨立調整的3/3/3設計後座椅，確保每位乘員都能享有最自在舒適的乘坐體驗。
一般狀態下即有580升的基本行李廂容積，一旦將可分別前傾的後座椅背收折，更能創造出最大1,630升的載運空間。
一般狀態下即有580升的基本行李廂容積，一旦將可分別前傾的後座椅背收折，更能創造出最大1,630升的載運空間。
欲罷不能的魔毯

在討論動力表現前，關於CITROËN C5 AIRCROSS，肯定得先關注原廠所強調的PHC®魔毯液壓懸吊系統，運用液壓與流體運動特性的技術面便不覆述，重點是因而得以換來極致路面熨平能力，再加上適才提及特調過的座椅支撐承托性，想像一次坐在兩層獨立筒床墊上前進，駕馭或乘坐CITROËN C5 AIRCROSS大約就是這樣的感覺，什麼台灣特產爛路，法國工程師直接幫你搞定。

但可別因此判定CITROËN C5 AIRCROSS就是輛只能直線前進不適合左右運動的家用休旅，車迷們始終沈醉的法式操控特質可絕非浪得虛名，不僅彎中依舊保有滑順流暢的動態，同時側傾與循跡還相當容易掌握，開快起來同樣頗感餘裕，搭配上1.2升直列三缸渦輪增壓或1.6升直列四缸渦輪增壓汽油引擎，無論130bhp/5500rpm與23.4kg-m/1750或180bhp/5500rpm與25.5kg- m/1650rpm的峰值輸出，協同EAT8多模式8速手自排變速系統後皆顯游刃有餘，同時更帶來15.7km/L與14.5km/L的平均油耗表現，兼顧動能之餘，同時確保節能與稅負等務實考量。

受惠於PHC®魔毯液壓懸吊系統，CITROËN C5 AIRCROSS擁有同級車中絕無對手的舒適乘坐表現。
受惠於PHC®魔毯液壓懸吊系統，CITROËN C5 AIRCROSS擁有同級車中絕無對手的舒適乘坐表現。
除試駕車的1.2升直列三缸渦輪增壓引擎外，亦有可輸出180bhp與25.5kg-m動能的1.6升直列四缸渦輪增壓引擎可選。
除試駕車的1.2升直列三缸渦輪增壓引擎外，亦有可輸出180bhp與25.5kg-m動能的1.6升直列四缸渦輪增壓引擎可選。
別以為舒適就跑不快，CITROËN C5 AIRCROSS依舊保有法系車獨有的俐落彎中特性。
別以為舒適就跑不快，CITROËN C5 AIRCROSS依舊保有法系車獨有的俐落彎中特性。
齊備ADAS很重要

當然，作為一款家庭用途的中型SUV，擁有齊全ADAS先進駕駛輔助系統也屬必須，就CITROËN C5 AIRCROSS而言像是ACC主動式定速巡航附自動煞車及再啟動功能、ASB主動式煞車輔助系統、BSM盲點偵測警示系統、DAA駕駛注意力警示系統、EHW緊急煞車自動燈光警示、EPB電子式駐煞車(自動釋放/自動啟動)、FCW前方碰撞預警輔助系統、HBA智慧型遠近頭燈切換系統、HDA高速公路駕駛輔助功能、HSA斜坡起步輔助功能、ISA智慧型速率調整、LDWS車道偏移警示系統、LKA車道維持輔助系統、LPA車道保持輔助系統、LTW車外低溫警示系統、SLI速率掃描辨識系統、TPMS胎壓偵測警示系統及多模式自動切換駐車鏡頭悉數配置於全車系，自能確保日常行車安全性，同時更以Level 2半自動駕駛輔助提供都會或長途行駛時的便利性。

CITROËN C5 AIRCROSS擁有齊全ADAS先進駕駛輔助系統，並滿足Level 2半自動駕駛輔助規範。
CITROËN C5 AIRCROSS擁有齊全ADAS先進駕駛輔助系統，並滿足Level 2半自動駕駛輔助規範。
經常用到的ACC主動式定速巡航、LKA車道維持輔助系統與LPA車道保持輔助系統，作動時皆可於12.3吋全彩數位儀錶顯示。
經常用到的ACC主動式定速巡航、LKA車道維持輔助系統與LPA車道保持輔助系統，作動時皆可於12.3吋全彩數位儀錶顯示。
有了齊全的ADAS先進駕駛輔助系統，無論日常行駛或長途旅行都能更加輕鬆且安全無虞。
有了齊全的ADAS先進駕駛輔助系統，無論日常行駛或長途旅行都能更加輕鬆且安全無虞。
 比完美更美

是這樣的，一款車討喜與否，通常我們檢視的包括空間、安全、動態、操駕感受與配備等不同面向，而今CITROËN C5 AIRCROSS不僅面面俱到，還多了其他同級競品絕無僅有的美型設計與獨特個性，這下可好，若欲選擇中型進口SUV，著實找不出捨這車而就其他的理由，對筆者而言確實如此，對你來說是否欣然同意？

CITROËN C5 AIRCROSS不僅面面俱到，最重要的還比對手多了獨到品味與無上美感，當然格外令人心動。
CITROËN C5 AIRCROSS不僅面面俱到，最重要的還比對手多了獨到品味與無上美感，當然格外令人心動。

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