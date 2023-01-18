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UBA／王翊帆轟生涯新高得分　輔大開季狂掃8勝1敗

▲輔仁大學王翊帆26分創個人UBA生涯新高。官方提供
▲輔仁大學王翊帆26分創個人UBA生涯新高。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，上季第九輔大從最高領先15分，到終場前1分42秒被義守中鋒蒲國倫飆進三分球70：70追平，靠王翊帆最後38秒切入、14.7秒江均2罰中1，並連犯2規，守住義守最後一擊的三分彈攻勢，驚濤駭浪中73：70險勝，跨階段5連勝，累計8勝1敗，續暫排第二，近幾年最佳開季戰績，上季第六義守則吞第6敗，累計3勝6敗，小陷危機。

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另役，地主臺藝大在外援阿拉薩狂飆生涯最高51分、追平第一階段臺師彭柏樺對德霖科大寫下的本季大會最高單場得分，乃至是臺藝隊史紀錄，外帶13籃板4助攻3抄截4阻攻，開季連9場得分上雙、8度「雙十」，上季第七得以93：48輕取僑光科大，本季主場首勝，累計6勝3敗，連2季八強愈有譜，僑光則2勝7敗。

阿拉薩先發33分5秒，兩分球24投中16，三分球12投中5，外加9罰中4 ，總命中率五成八三，但9罰有5罰失手，賽後他獨自拿著球，站在罰球線上苦練。

本季他迄今57罰中38，罰中率六成六七，一般準頭，他說：「太爛了，否則今天得分會更高，也即贏球又飆高分，卻高興不起來，得罰自己再練投。」

臺藝教練葛記豪說，阿拉薩自我要求很高，昨天主場首戰意外被輔大攻陷，且輸了20分，大家都很難過，只得17分9籃板，中斷開季連7場「雙十」的阿拉薩，不免自責，因而今天卯起來狂轟猛炸。

「小葛」說，昨天輸在欠準，且太軟弱，身體碰撞不足，對裁判的尺度哨音又敏感，才打得2266，回去後開會檢討，今天終於硬起來，也不會再過度反應，得以順利贏球。

上半場臺藝38：32小贏，第三節31：15後次第拉開，末節防守加壓，只讓僑光拿1分，自己則轟24分，最終大贏45分，余維豪、喬納森也各挹注11分，僑光劉彥廷15分6籃板。

另役輔大最多56：41領先15分，第四節仍一度保有63：50的13分優勢，但義守回敬20：7，硬是70：70扳平，可惜最後幾波攻勢都失手，無法再搖撼輔大。

輔大3人得分上雙，王翊帆4記三分彈飆本季最高26分及5籃板6助攻4抄截，含最後38秒關鍵切入，外援米哈洛15分、李沛澄11分。

王翊帆說：「自己飆高分，但差點被義守逆轉，沒什麼好高興的。」他說，「寶兒教練」超不滿，直說大幅領先後開始輕敵，此風不可長，但他說，自己絕沒，卻得記取教訓，不能再來一次。

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