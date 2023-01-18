UBA／魏家兄弟對嗆　臺師跨季7連勝高師

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「賽前我嗆老哥，他回說咱走著瞧，結果他又攻下26分7籃板3助攻5抄截，比上季我倆首遇拿19分更夯，還一直啐啐唸，我罰球時，更喊我的名字，幸我很篤定，沒受影響，且在他面前飆了一記重要三分球，賽後他不服氣說，個人表現及數據都優於我，我回說，贏球的還是我們臺師。」臺師大二控衛魏芃禾說。
都出身HBL名校臺中東山高中的魏家兄弟，HBL一路是隊友搭檔，畢業後大1歲的哥哥魏莨哲進高師，上季弟弟魏芃禾則成了臺師新鮮人。兩人此役第二度碰頭，哥哥依然全方位，弟弟替補20分鐘三分球4投中2拿14分，含決勝期2投2罰，攻下全隊最後8分的6分，澆熄高師兩位數落後瘋狂反撲的火焰，致勝功臣之一。
魏芃禾說：「過去我跟哥哥同隊，現變競爭對手，但這很OK，因公私分明，兄弟一樣得算帳，尤其上半場我一分未得，第三節末連8分含2記三分彈，其中1球是避開老哥防守飆進，末節高師追得兇，我手感不錯，就勇於再出手，高興幫臺師贏球止敗。」
魏莨哲說：「我們防守重點是林信寬，沒想到是老弟決勝期跳出，他真的進步很多，終場前7.8秒再見2罰，把差距擴大為88：83底定勝局，心臟更夠大顆。」
臺師教練李秉鴻說：「欣見兄弟良性競爭，且哥哥看來打球很悍，對到弟弟不手軟，都來真的，弟弟不遑多讓，最後跳出來，很棒的戲碼 。」