睽違25年，Volvo透過全電動 XC40 Recharge、C40 Recharge再度提供後驅車款

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新推出的XC40 Recharge與C40 Recharge在續航力部分，以WLTP測試在部分車型上較過去增加了60公里。而本次推出的XC40 Recharge與C40 Recharge提供三種新的動力規格，其中包括兩款後驅車型，這是Volvo睽違25年來，再度提供後驅車型，除後驅車型，另有一款四輪驅動的性能版本。
上述的兩款後驅車型，標準搭載單具可輸出175kW之永磁馬達，比起即將推出具備170kW之單馬達的前驅車型多了3%的動力。而XC40 Recharge單馬達車型，搭配電池容量69kWh的電池模組，根據 WLTP規範測試，續航力自425km增加至460km。而C40 Recharge單馬達車型，續航力則是自438km增進至476km。若使用130kW的直流電進行充電，由10%-80%只需要34分鐘。
若需要更大動力與續航力，可升級更大的、容量為82kWh的電池與可輸出185kW的電動馬達，使得XC40 Recharge的續航力可提升到515km，而C40 Recharge則可達533km，而此高階動力車型，也可以對應功率達200kW的直流高速充電設備，10-80% 的充電時間大約需要 28 分鐘。
至於四輪驅動車型部分 ，過去是在前後軸皆配置可輸出150kW的電動馬達，但在新年式上，則式改為前軸搭載117kW的馬達，後軸則為183kW，新配置容量達82kWh電池組，同時提升電池冷卻效應，使得XC40 Recharge四驅車型的續航力可達500km，較先前增加了62km，C40 Recharge Twin Motor AWD 的續航里程也從 451km〈WLTP）提高到 507km。
除了動力總成的更新，外觀上也透過重新優化空氣動力設計的19吋鋁圈，以減少阻力也兼顧美觀。