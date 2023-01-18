繼「兔來萬安」春聯 議員再爆市府賀禮放蔣萬安自家合照
台北市長蔣萬安日前爆出市府春聯題詞「兔來萬安」，挨批國民黨傳統「馬屁文化」復辟，引發社會各界議論。而民進黨台北市議員林延鳳則再爆料，農曆年節將至，台北市議員們都收到署名蔣萬安所送的禮物，不過內附的賀年小卡竟是蔣萬安全家的合照，質疑「當市長自己家過年送禮，可以用公務預算來支出，用納稅人的錢為自己家具名宣傳，國庫通蔣家銀庫嗎？」
記者丁上程／台北報導
繼日前北市府春聯題詞「兔來萬安」挨批馬屁文化後，台北市政府秘書處贈送給台北市議員們的賀禮，裡面居然附有蔣萬安全家的合照，也讓議員林延鳳直言，外包裝明明是2023年台北燈會的宣傳，但是內裡卻放著蔣萬安自己家的照片，「人民納稅錢可以這樣子當自己家的嗎？」
「我想萬安市長是效法花蓮王家族吧，用行政資源為蔣家做廣告宣傳。」林延鳳怒批，原來當市長自己家過年送禮，可以用公務預算來支出，用納稅人的錢為自己家具名宣傳，「現在是國庫通蔣家銀庫嗎？」林延鳳也舉例，花蓮傅崐萁夫婦舉凡幫助弱勢家庭的三節物資、農民曆，長期印著他們夫妻本人的照片，自我行銷不遺餘力，「現在蔣家當市長，台北逐漸花蓮化？」
對此台北市政府發言人羅旺哲表示，今年適逢台灣燈會在台北，睽違23年之後回到台北主辦；今年的賀禮主要是希望能協助推廣台北的觀光，因此特別致送光源兔的餅乾，向所有好朋友推廣台灣燈會。羅旺哲直言，大家也都知道，蔣萬安市長的家庭即將迎來三寶，很希望運用這個方式，跟大家分享喜悅。