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快訊／本土確診＋20768！死亡個案26人　境外移入263例

▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新病例統計。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增21,031例COVID-19確定病例，分別為20,768例本土個案及263例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之20,768例本土病例，為9,550例男性、11,199例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,363例)，臺中市(2,461例)，桃園市(2,411例)，臺北市(2,386例)，高雄市(2,361例)，臺南市(1,733例)，彰化縣(819例)，新竹縣(604例)，苗栗縣(575例)，新竹市(552例)，屏東縣(413例)，雲林縣(360例)，基隆市(333例)，宜蘭縣(304例)，南投縣(273例)，嘉義縣(231例)，花蓮縣(177例)，嘉義市(168例)，臺東縣(106例)，金門縣(84例)，澎湖縣(46例)，連江縣(8例)。

指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為11例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、21例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月9日至今(2023)年1月14日，死亡日期介於今年1月7日至1月15日。

指揮中心說明，今日新增263例境外移入個案中，為178例男性、85例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月18日至今年1月17日。

指揮中心統計，截至目前國內累計21,313,039例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含12,044,073例排除) ，其中9,266,087例確診，分別為45,857例境外移入、9,220,176例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計15,929例COVID-19死亡病例，其中15,909例本土，個案居住縣市分布為新北市3,096例、臺北市1,732例、臺中市1,694例、高雄市1,580例、臺南市1,187例、桃園市1,175例、彰化縣1,034例、屏東縣615例、雲林縣522例、南投縣508例、苗栗縣440例、嘉義縣418例、宜蘭縣333例、基隆市324例、嘉義市269例、花蓮縣268例、新竹縣264例、臺東縣198例、新竹市174例、澎湖縣40例、金門縣38例；另20例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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