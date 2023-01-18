普發6千造福餐飲產業！近9成勞工偏好作美食基金

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為何包紅包的預算會減少？在可複選情況下，主要原因依序有生活開銷變大，排擠到預算（82.4%）、公司沒加薪（71.3%）、擔心年終獎金和分紅減少（43.9%），其他原因還有擔心被公司裁員（21.5%）、擔心被公司減薪或放無薪假（12.5%）。
而大家最期待的還有政府近期計畫「還稅於民」，將普發每人6千元，對於這筆錢計畫如何使用？主要依序為，44.2%全部存起來；25%全部拿去消費；24.1%存起來與拿去消費各三千；5.4%拿去消費三千不到，存起來超過三千；1.3%存起來三千不到，拿去消費超過三千。
如果這6千元「沒有」全部存起來，在可複選情況下，消費的主要項目依序是食（86.4%）、樂（38.4%）、衣（34.1%），以及行（32.5%）、住（28.7%）、育（22.4%）。
Yes123求職網發言人楊宗斌預估，像是有妻小、父母要照顧的「三明治族」，6千元應該會全部存起來，已婚但沒小孩的，花掉與存起來各3千，至於未婚的，應該是全花光。
楊宗斌認為，其實對上班族來說，普發6千僅當成是小小驚喜的「小確幸」，某種程度上，也視為一筆退稅而已，還是能換一份薪水更高的工作比較實際。