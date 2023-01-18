何志偉「立院丟沙畫」畫面外流　國民黨團斥淪內鬥工具

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曾銘宗表示，立法院是國家民意最高殿堂，立委門口都有錄影，結果現在卻流出去給媒體大放送，這對任何民眾來洽公，或是對全體113名立委相關資料保留、動態，都會被掌握。曾銘宗進一步指出，將要求公布是誰去調閱錄影帶？還有無調閱其他立委錄影帶？應請游錫堃、林志嘉說清楚講明白，會追究相關人員法律責任與政治責任。
國民黨團副書記長洪孟楷說，國會辦公室在任何民主國家中，都是代表民主最高殿堂，而立委是民意代表行使應有職權，但監視畫面卻被外流成民進黨內部派系內爭工具，這令人匪夷所思，在任何民主國家中這都是天大的醜聞。洪孟楷直言公布畫面恐已侵犯立委隱私權，並有違反個人資料保護法之嫌。
洪孟楷強調，監視畫面流出，真相只有一個，就是只有去調閱的立委辦公室，才有可能擁有這些畫面，是誰流出去的？林志嘉應公開說明，去年到底多少立委辦公室，向立法院提出調閱要求？
洪孟楷也提到，民進黨立委管碧玲承認有調閱，但她也在臉書上稱，不只她一人還有其他委員辦公室調閱，到底是誰的責任？他呼籲，外流影片不能成為民進黨內鬥工具，今天是內鬥明天是否就變外鬥，拿來對付其他政黨？
國民黨團書記長李德維則表示，日前健保資料外流，及華航將會員包含很多重要人物洩露，沒想到立法院監視錄影帶也可外流，盼政治偵防髒手別進入立院。他痛批，民進黨如此沉淪，基於政治內鬥、派系內鬥，就將立法院錄影帶在政論節目大放送，請問民眾可以接受？到底何志偉犯了什麼滔天大罪，要被這樣鬥爭？而且是違法引用立法院相關錄影帶。
李德維要求管制錄影帶的保六總隊，及立法院駐衛警單位、秘書處與林志嘉、游錫堃等人必須要有態度，還給所有民眾一個不被政治偵防髒手介入的乾淨空間。