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何志偉「立院丟沙畫」畫面外流　國民黨團斥淪內鬥工具

▲徐國勇公開何志偉去年在立法院丟陳時中砂畫畫面，國民黨團今召開記者會痛批外流監視器畫面，竟成民進黨內鬥工具，要求應公布是誰調閱相關畫面。（圖／國民黨提供）
▲徐國勇公開何志偉去年在立法院丟陳時中砂畫畫面，國民黨團今召開記者會痛批外流監視器畫面，竟成民進黨內鬥工具，要求應公布是誰調閱相關畫面。（圖／國民黨提供）

記者翁子竣／台北報導

前內政部長、政論節目主持人徐國勇日前在自身節目上，公布民進黨立委何智偉去年將前衛福部部長陳時中砂畫丟置立法院回收區畫面。對此，立法院國民黨團今（18）日開記者會痛批民進黨，竟用立法院監視錄影帶作為內鬥工具，此舉恐已觸法，危害立委個人隱私權。國民黨團進一步要求，應公開是誰調閱錄影帶？是否立法院全體113名立委辦公室門口錄影帶都被調閱？立法院長游錫堃、立法院秘書長林志嘉應該有所表態，並將追究相關人員法律、政治責任。

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國民黨團今召開「『老大哥在看著你』，立院監視影帶竟淪綠營內鬥工具」記者會，總召曾銘宗質疑，近期內閣會改組，民進黨派系鬥爭非常厲害、慘烈，就連媒體都介入，前年4月28日立法院開會，林志嘉曾就裝設監視器爭議，稱立法院絕不容允政治偵防，如今徐國勇卻披露何志偉的錄影帶，「這是何等嚴重的事情。」

曾銘宗表示，立法院是國家民意最高殿堂，立委門口都有錄影，結果現在卻流出去給媒體大放送，這對任何民眾來洽公，或是對全體113名立委相關資料保留、動態，都會被掌握。曾銘宗進一步指出，將要求公布是誰去調閱錄影帶？還有無調閱其他立委錄影帶？應請游錫堃、林志嘉說清楚講明白，會追究相關人員法律責任與政治責任。

國民黨團副書記長洪孟楷說，國會辦公室在任何民主國家中，都是代表民主最高殿堂，而立委是民意代表行使應有職權，但監視畫面卻被外流成民進黨內部派系內爭工具，這令人匪夷所思，在任何民主國家中這都是天大的醜聞。洪孟楷直言公布畫面恐已侵犯立委隱私權，並有違反個人資料保護法之嫌。

洪孟楷強調，監視畫面流出，真相只有一個，就是只有去調閱的立委辦公室，才有可能擁有這些畫面，是誰流出去的？林志嘉應公開說明，去年到底多少立委辦公室，向立法院提出調閱要求？

洪孟楷也提到，民進黨立委管碧玲承認有調閱，但她也在臉書上稱，不只她一人還有其他委員辦公室調閱，到底是誰的責任？他呼籲，外流影片不能成為民進黨內鬥工具，今天是內鬥明天是否就變外鬥，拿來對付其他政黨？

國民黨團書記長李德維則表示，日前健保資料外流，及華航將會員包含很多重要人物洩露，沒想到立法院監視錄影帶也可外流，盼政治偵防髒手別進入立院。他痛批，民進黨如此沉淪，基於政治內鬥、派系內鬥，就將立法院錄影帶在政論節目大放送，請問民眾可以接受？到底何志偉犯了什麼滔天大罪，要被這樣鬥爭？而且是違法引用立法院相關錄影帶。

李德維要求管制錄影帶的保六總隊，及立法院駐衛警單位、秘書處與林志嘉、游錫堃等人必須要有態度，還給所有民眾一個不被政治偵防髒手介入的乾淨空間。

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