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曾受家暴讓過年成夢魘　林昶佐鼓勵猶豫返鄉團圓的朋友

▲林昶佐曾受家暴，因此懼怕過年團圓，他分享自身故事，期盼鼓舞更多人。（圖／翻攝自林昶佐臉書）
▲林昶佐曾受家暴，因此懼怕過年團圓，他分享自身故事，期盼鼓舞更多人。（圖／翻攝自林昶佐臉書）

記者黃宣尹／台北報導

農曆年將至，許多國人返鄉、走春。無黨籍立委林昶佐今（18）日表示，每年到了這個時節，他的心情都十分複雜，因為自己曾遭受家暴，與父親的團圓飯成了夢魘，他了解曾遭受過家暴的人在決定要不要回家時的掙扎與拉扯，也希望大家都能優先照顧自己；林昶佐表示，無論是否回家，都不要自責、不要被情勒，一個人的過年可以感受寧靜與自由，新的一年，要平安幸福、要堅強勇敢。

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▲林昶佐表示，這是國小在房門外留下的影像，幾年後那個角落卻開始成為家暴場景。（圖／翻攝自林昶佐臉書）
▲林昶佐表示，這是國小在房門外留下的影像，幾年後那個角落卻開始成為家暴場景。（圖／翻攝自林昶佐臉書）
林昶佐說，之前在臉書上分享小時遭受家暴的過往後，鼓舞了許多讀者，也接受了不少家暴、身心症相關的活動邀約，發現自己的經驗好像能療癒、幫助一些人。這次他想在過年前夕分享過來人的想法，讓經歷家暴陰影的朋友知道，你們不孤單，你們有權利拒絕團圓。

林昶佐表示，過去每到農曆年前，他就陷入極度恐慌焦慮，因為與父親的團圓飯總是夢魘。每次坐下來聊沒幾句，父親就開始斥責孩子不願意付出、「讓這個家不成家」；更「合理化」當年他的家暴行徑，推卸施暴者的責任。飯桌上的自己失去言語能力，只剩下父親喋喋不休，彷彿回到當年的恐怖家庭，自己又是那個被打到皮綻肉開也不喊痛的人。

林昶佐表示，雖然他也會想知道父親近況，像一般親子一樣互動、問候，但這款「團圓」，自己實在無法承受。於是某年開始，便完全停止跟父親聯絡，持續了至少3年，直到人生有了些轉變，才逐步和解。如今回想仍然毛骨悚然。

林昶佐表示，自己了解曾遭受過家暴的人在決定要不要回家時的掙扎與拉扯。儘管偶爾也覺得想念家人，但要回到受害的場景、與施暴者同桌吃飯，真的是身心折磨。因此在這個時節，自己想跟所有曾遭受過家暴，還必須回家過年的朋友們說聲加油。

林昶佐說，相信很多人正在猶豫要不要回去。希望大家都能優先照顧自己。無論你的決定如何，就算不回家，也請不要自責、不要被情勒，因為這從來都不是你的錯。

林昶佐表示，一個人的過年，可以聽音樂、追追劇、好好休息，或是問候好久不見的好友，趁年節好好感受寧靜與自由，新的一年，要平安幸福、要堅強勇敢。

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