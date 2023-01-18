囊括Google熱點春節冠亞軍 盧秀燕：台中天氣好歡迎來玩
Google指出，去年春節期間台灣人在Google地圖上尋找路線、互動最多的是高鐵台中站和台中火車站。台中市長盧秀燕今表示「很高興」，她說台中天氣相對穩定，市民熱情，有城市風貌、鄉村趣味，有山有海及平地，也有百年歷史文化建築及現代化都市設施建築群，歡迎大家春節期間到台中遊玩。
記者顏幸如／台中報導
Google昨發布新聞稿，觀察去年農曆新年期間Google地圖在台灣的使用情形，民眾互動最多和規劃路線最頻繁的地點是高鐵台中站、其次是台中火車站，反映出春節期間交通轉運的重要性。
高鐵台中站區有捷運綠線、台鐵新烏日站，加上多條客運路線直達台中、彰化、南投各風景區，是中部最大的轉運站。台中市長盧秀燕今（18）日出席梧棲國小校舍落成典禮時，對於台中包辦冠亞軍表示「很高興」！她說，這代表台中是全國熱門旅遊地點，大家關注搜索就是要來台中，市府會持續加強各方面建設、做好各種準備，歡迎大家春節期間到台中遊玩。
春節天氣變化大，大年初二還有一波強度逼近「寒流」冷氣團南下。盧秀燕說，台中天氣相對穩定，且市民熱情，有城市風貌、鄉村趣味，有山有海及平地，也有百年歷史文化建築及現代化都市設施建築群，是最好的城市，歡迎大家來台中。
因應農曆春節假期的需求，新成立的台中市府數位治理局在市府官網首頁增設「春節服務訊息專區」，今天正式上線，以一站式服務整合各局處春節措施，包含觀光旅宿資訊、即時交通狀況、即時公車動態、年貨大街資訊、市立圖書館開館資訊及文化活動、垃圾清運即時查詢、新冠肺炎防治專區等，皆能輕鬆查詢各項服務。