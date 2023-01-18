天啊！我把Ferrari放進家裡了

不少瘋狂的車迷玩家會希望能將愛車停在家中，甚至家中還會擺設和車有關的家具，現在有機會可以買到由引擎組成的客廳茶几，而且還是Ferrari。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×坐在家中就能欣賞自己的愛車，相信是不少車迷的夢想，但這願望畢竟不容易達成，因此將家中家具換成與車有關的造型則是另一選擇，而現在就有一組由V8引擎組成的茶几要拍賣，如果你是Ferrari迷或車主更要買，因為是Ferrai引擎。 這組引擎茶几是由Ferrari 360 Modena的3.6升V8引擎和15mm厚玻璃組成，尺寸為140cm×140cm，預計於歐洲時間2/2在Bonhams拍賣會競標，目前預計價為19,000～25,000歐元。Ferrari 360 Modena V8茶几將在Bonhams拍賣會競標。×Ferrari 360 Modena V8茶几將在Bonhams拍賣會競標。×× Lamborghini下一代大牛專利設計圖流出 電池新創公司Britishvolt裁員300人宣布倒閉，Aston Martin電動計畫將延期？ Volvo預計今年第三季將在中國市場推出全新電動MPV車型 英國有家改裝廠把Mustang Mach-E改造成6米長的禮車及靈車!