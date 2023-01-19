房市／軟體工程師轉戰房仲　在信義房屋 「走」出一片天

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剛開始每天花大量的時間開發、與客戶磨合，曾經有過單一物件帶看40-50組卻無法成交的經驗，費力做不出業績陷入低潮。但蔡瀚陞個性不服輸，每每卡關就自我喊話「再堅持一下」；在迷惘之際，公司學長姊適時伸出援手，不論陪同洽談、引導思考都成為手上案件突破盲點繼續往前的關鍵。
靠著前輩的扶持與自身的努力，蔡瀚陞脫胎換骨，從做白工到業績衝到單店第二，讓人刮目相看。蔡瀚陞謙虛的表示，能有這個成績出乎自己意料，秉持為客戶多做一步的信念，包括挽袖清掃、具體檢查與主動提供可能解決方案及費用…等，甚至買賣方接洽前，蔡瀚陞必定會和客戶再碰面沙盤推演各種情況，讓客戶們印象深刻。
蔡瀚陞分享，曾經幫客戶整理物件時，因為「看不下去」多刷了幾下，沒想到煥然一新的賣相，吸引同業無所不用其極聯繫屋主希望獲得委託約；順利售出後，該客戶有意購屋，即使看中的不是由蔡瀚陞帶看的房子，還是聯繫蔡瀚陞指名協助出價，入厝時更邀請一同到家裡吃飯。
提到轉職，蔡瀚陞一開始也聽說過許多同行的負面案例，對產業抱持較為保守的態度，對於要投身與否考量再三。幾番思索後告訴自己，真的要做就要當一個誠信且有信念的業務，並且審慎評估業內各家狀況後才加入重信、重義且口碑較好的信義房屋。
蔡瀚陞鼓勵有意加入的房仲新人，拋開對產業的成見，秉持自己的初衷，選擇有良好信譽、提供完善教育訓練與保障的團隊，即使是沒有經驗的白紙也能闖出自己的一片天。