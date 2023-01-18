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張穎穎、汪小菲鬧翻「喊一句疑挺大S」！怒掀張蘭真面目

▲張穎穎不忍了，一句話怒轟張蘭、汪小菲。（圖／翻攝張穎穎抖音）
▲張穎穎不忍了，一句話怒轟張蘭、汪小菲。（圖／翻攝張穎穎抖音）

娛樂中心／綜合報導

汪小菲和大S離婚後，有意再婚扶正新歡張穎穎，豈料其母張蘭屢次在直播中痛罵張穎穎，對此，張穎穎也不忍了，16日在微博公開汪小菲疑似喝醉求和的對話紀錄，要他回去「好好聽媽媽的話！」但不久後又刪除文章，張蘭也氣得罵她「齷齪」。今（18）日，張穎穎又開嗆：「誰接觸他家誰會瘋！再好的人也會被逼瘋。」疑似挺大S的言論一出，也立刻掀起熱議。

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▲張穎穎對於汪小菲搭訕女助理一事直播哭訴，疑似分手，遭張蘭留言開嗆。（圖／翻攝張穎穎抖音、微博）
▲張穎穎對於汪小菲搭訕女助理一事直播哭訴，疑似分手，遭張蘭留言開嗆。（圖／翻攝張穎穎抖音、微博）
汪小菲2021年就傳出與張穎穎的緋聞，疑似「婚內出軌」。兩人去年終於認愛，但卻被大批網友飆罵，她近日直播時忍不住痛哭，問網友「憑啥欺負我？」怎知張蘭竟然留言：「憑妳是個心機女！」引起輿論譁然。而後，張穎穎也曬出與汪小菲的求和對話紀錄，甚至還有向她求婚、要與她生好多孩子的字句，更稱張穎穎是「最愛的人、是我寶寶」，讓她嚇得不輕，僅冷冷地回：「你喝多了」。

▲汪小菲在對話中，承諾要和張穎穎再婚。（圖／翻攝自張穎穎微博）
▲汪小菲在對話中，承諾要和張穎穎再婚。（圖／翻攝自張穎穎微博）
就有網友看完表示：「汪小菲會瘋不是沒理由，一個前妻一個老媽一個三兒，哪個都不是省油的燈，天天圍繞著這些人，不瘋才怪，怪不得直播時看起來瘋瘋的！」此言論一出，張穎穎也回應：「誰接觸他家誰會瘋，再好的人也會被逼瘋。」疑似間接替大S說話，認證大S一家被汪小菲、張蘭搞瘋，直到真受不了才選擇離婚。（編輯：郭佩蓉）

▲張蘭曾多次諷刺張穎穎是臭蟲，不會讓她嫁進家門。（圖／翻攝自「扒圈有魚」微博）
▲張蘭曾多次諷刺張穎穎是臭蟲，不會讓她嫁進家門。（圖／翻攝自「扒圈有魚」微博）
▲張穎穎和汪小菲穩定交往中。（圖／翻攝自張穎穎抖音）
▲張穎穎和汪小菲去年認愛。（圖／翻攝自張穎穎抖音）

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