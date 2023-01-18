死亡＋26！4歲男童確診3天亡 疫情較上週同日減少17.7%
指揮中心宣佈今（18）日COVID-19新增20,768例本土病例，境外移入263例，另外死亡個案有26例。今日新增的病例數較上週三少4,477例，減少約17.7%。昨日疫苗總共接種81,757人次，其中莫德納次世代疫苗接種73,845劑。
編輯中心/綜合報導
今日新增1例特殊死亡個案，為4歲男童，具慢性腎病史，未接種新冠疫苗，1/9開始有發燒、嘔吐、腹瀉、全身無力等症狀，1/10因意識改變至急診，檢查新冠快篩及PCR均陽性確診，並有上消化道出血情形，頭部電腦斷層顯示嚴重腦水腫，診斷腦炎收住加護病房治療，因腦部發炎水腫病況惡化不幸於1/13過世，死因為新冠病毒感染併腦炎。幼兒染疫仍有腦炎等併發症風險，呼籲家長儘速幫小孩預約新冠疫苗並完成接種。
截至今日兒童重症共303例，包括：MIS-C 200例、腦炎37例、肺炎(含細支氣管炎)33例、哮吼11例、家中死亡(含到院前死亡)10例、敗血症5例、心肌炎2例、其他(共病引起、新生兒感染等)5例。累計兒童死亡42例， 包括：腦炎15例、家中死亡(含到院前死亡)10例、肺炎(含細支氣管炎)9例、敗血症4例、哮吼1例、心肌炎1例、其他(共病引起、新生兒感染等)2例。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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