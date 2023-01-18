名家論壇》吳崑玉／切莫陷入無窮輪迴的忠奸之辯

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小至公司，大至社會，瀰漫此種氛圍者，崩解只是時間問題。原因無他，一個人每天盯著周圍人們的一舉一動，他一定是太閒了。每天忙著算帳寫程式寫企劃，巴不得戴著耳機隔絕外界雜音干擾，那有閒工夫管其他人的行為？除非此事與自身業務有關。若是一個社群或社會中有那麼多閒人，其生產效率鐵定不佳，而組織業績不良，又會逼高層領導往下找漏洞。結果從事於監察舉報業務者成了紅人，抓扒仔成了親信，「辨明忠奸」成了顯學。組織裡便有更多人在升官發財的引導下，不斷投身於抓扒仔行列。於是，一個公司，一個組織，甚至一個社會，全都變成了毫無效率的官僚體制。跟本國政府一樣，做事的只有一組人，管事的、查帳的、抓弊端的卻有幾十組人，一份公文一百個章，三分之二都是沒有生產力的廢物，70%的人力都在抓錯字或改文字，搞到一線辦事的人心灰意冷，掛冠求去。最後，就算組織不崩解，也成了沒有效率的廢柴。
其實這是黨國時代留下的一種遺毒，更是一種病，一種把跟我不一樣身份的人都當成細菌，不同意見的人都當成病毒，不支持我意見的都當成敵人的病。就跟達到強迫症程度的潔癖一樣，總覺得自己家裡不夠乾淨，到處有細菌，才會有小強，才會有人感冒打噴嚏，才會讓自己生活不舒服。於是，掃地拖地不夠，非要趴在地上擦地板才叫賢慧，看到小強擦地板，有人生病擦地板，連工作不順、心情不好也要擦地板。說穿了，這種病是一種沒有辦法應對外在挑戰與威脅下，最簡單而無能的表現，純粹是跟關起門來打小孩一樣的情緒發洩，更是一種用哭鬧逼迫父母就範的情緒勒索，是一種巨嬰的本能。你覺得你的主張對，那就出去直接面對市場，說服更多的人站在你的同一邊，或直接做出成果，解決麻煩，讓人刮目相看，為什麼要浪費生命在擦地板！
據說，西鄉隆盛在當薩摩藩基層公務員時，曾向藩主舉報其他公務員貪污腐化。藩主島津齊彬把他叫來，告知他如此舉發身邊的人，並不會改變社會，因為你永遠舉發不完。比較好的辦法，是看清世界大勢，設定值得一起努力的遠大目標，驅使眾人齊心達成。島津認為，日本打破鎖國是必然趨勢，薩摩要成為這個趨勢的領頭羊，搶先引入洋人科技與工業能力。後來西鄉被調到島津身邊辦事，成為開創明治維新時代的豪傑之一。
所以，在劇變的時代中，在失敗的困境中，在典範轉移的沒有標準答案環境中，領導者及其團隊，更需判明趨勢，抓住契機，制定方略，落實執行。消彌爭論雜音的方法，不是事緩則圓，猶豫不決，「好好做代誌」。而是精準判斷，大膽決策，跑在所有人的思想之前，拉出軸線與新的價值標準，讓傳統爭論的那些要或不要的爭議，從此變得毫無意義。接著是直接面對市場，說服大多數人。如有人食古不化，死守教條，就拋下他們，不要理他們的哀號，等到他們發現身邊人愈來愈少，自然會擦乾眼淚收拾行囊，默默跟隨。
因此，在我看來，許多現在塞滿河道的忠奸之議，不論是殺叛徒以祭旗，還是辨純度以否定，不過都是些爭權奪利的手段，對未來政局或選舉勝負，都毫無助益。古今中外，沒有那一場戰役，指揮官要等到全軍一心才能開戰，他只需擁有一支戰鬥力夠強的核心鐵軍，足以帶動其他盟軍，合理配置下便能贏得勝利。2024年這場選舉，以及其後台灣的政局，考驗的是各黨領導者的領導力，那是敏銳的觀察力，精準的決斷力，與強大的說服力的綜合體。而不是跋扈與魄力分不清的大小聲吼叫力，或算清自己身上每根毛的精算力，更不是只知培養自家白斬雞的培養皿，或一張口就得罪人比爭取人還多的二百五。許多爭議，需要的不是東家長西家短的「折衷」方案，折衷通常是兩邊不討好的最壞方案。而是超越現有爭論，直接站到關鍵點的「大踏步」超越方案，那需要一種超越現在的眼光，一種揪住人心的論述，絕非一人一家所能完成。
結論是，在我們這個時代，需要一個跟島津藩主一樣深隧又頭腦清楚的領導者。但這個領導者在那裡？現在還看不出來。2024選舉，拼的正是這種領導力的展現，那才是可以讓人們眼睛一亮的東西，而不是滿地碎嘴的無聊口舌，更不是黨國威權時代抓扒仔遺傳的那種，損人不利己的忠奸之辨。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
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