名家論壇》錢震宇／台獨工作者要大家不要疑美

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我不知道在賴清德心中「民主」的定義是什麼？是清算前朝，還是向美效忠？一個可能參與中華民國總統選舉的人，在自己國人面前說，美國人不可以懷疑，到底是明擺著請美國介入民主選舉，彷彿說「美國人你放心，你們要幹嘛，我都接受」，如此倚美，把中華民國做小、做虛了，實在離譜過頭了。
好吧！賴清德要向美國輸誠，那我就請問賴清德，民進黨黨綱中的基本綱領的第一條就是「建立主權獨立自主的台灣共和國」，同時主張「依照台灣主權現實獨立建國，制定新憲，使法政體系符合台灣社會現實，並依據國際法之原則重返國際社會。」賴清德你現在是民進黨主席，是不是應該要回應一下，要不要積極制定新憲，建立獨立的台灣共和國？
此外，民進黨黨綱規定「基於國民主權原理，建立主權獨立自主的台灣共和國及制定新憲法的主張，應交由台灣全體住民以公民投票方式選擇決定。」所以你讓任黨主席的首要任務，是不是要立即推動台灣獨立建國公投？最好是公投綁2024年大選，以符合民進黨黨綱？
這兩個問題，都比賴清德說請大家不要懷疑美國來得更重要！但聰明如賴清德，當然知道台獨是民進黨的神主牌，也是安撫黨內激進教義派的一個緊箍咒，他不必也不會去多做解釋，然而黨綱就是一個大政方針，規範著執政的方向，如果台獨黨綱不廢除，不只國人擔憂，連美國都不放心。
賴清德知道美國人對他的質疑與不安，所以趕緊說不要懷疑美國，對美示好，這不是說給台灣人聽，更不是對中華民國承諾，而是希望美國不要否定他。但台獨黨綱一天不廢除，美國一天不會放心，加上賴清德這陣子並未針對綠營側翼及「票投民進黨、青年上戰場」多做檢討，也讓外界對於他人受制於深綠，無法走出自己的兩岸論述深感憂心。
最近一堆親綠人士幫賴清德漂白，說什麼務實才是重點，但賴清德骨子裡就是台獨，這是不會變的。務實只是形容詞，本體還是要台獨，一個要台獨的當總統，請問人民會放心嗎？台灣已經被美國逼得買武器、把本土當戰場在佈雷了，兩岸間戰爭一觸即發，要選總統的台獨工作者只關心美國到底怎麼想。
就像李登輝說了一百次不會台獨，最後還是搞兩國論；真正的台獨工作者賴清德到底要講幾次，大家才相信他不會搞台獨呢？
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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