杜絕不法維護市民權益　苓雅警緊追詐欺集團不手軟

高市警局苓雅分局去年3月間於轄區查獲有被害人網路求職遭人使用詐術提供個人銀行帳戶及控制人身自由，隨即查獲李姓犯嫌移送法辦，隨即組成專案小組長期蒐證，苓雅分局偵查隊長陳仁正今(18)日表示，經查許姓主嫌等人背後涉嫌操控人頭帳戶及妨害自由等情後，於日前兵分多路陸續拘提許姓主嫌等5人到案，訊後依詐欺、毒品、洗錢防制法等罪嫌依法究辦！
記者郭凱杰／高雄報導
苓雅警分局在查獲該詐欺集團部分成員後，隨即與刑事警察大隊反黑專責隊及刑事警察局偵八大隊組成專案小組，經專案小組長期蒐證，調閱相關金流等資料，確認許姓主嫌許等5人負責控制該詐欺集團內人頭帳戶行動自由，員警見時機成熟展開收網，於今年本月16、17日兩天，兵分多路在高雄市小港區、鳳山區、三民區及臺南市仁德區等地，陸續拘提許姓主嫌及柯姓等詐欺集團成員等5人到案。
另查獲當場查獲第三級毒品愷他命2.3公克、毒品咖啡包9包36.7公克等證物，全案依妨害自由、詐欺、毒品、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌移送高雄地檢偵辦。
苓雅分局表示，警方維護治安沒有空窗期，將全力展現打擊犯罪之決心，讓市民生活更有保障，並呼籲民眾若發現可疑人事物，請立即與警方聯繫，共同為社會治安盡份心力，展現維護治安決心，讓民眾安心過好年！