首公開！星宇A350豪華經濟艙內裝搶先看

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豪華經濟艙使用大地灰及褐色系的RECARO寬敞座椅，配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，使腿部可完整伸展，前方椅背也設有杯架、複合式USB Type A及C插孔，貼心的雙層置物袋，可整齊的放置個人平板電腦及手機等小物，皮革頭靠枕提供六向式調整，兩側可輕鬆內摺，彈性配合不同姿勢並支撐頸部，豪經艙旅客也能享有一段閒適自在的空中旅程。
經濟艙色調延續A321neo及A330neo的溫暖褐色，RECARO座椅的S型結構大幅提升座椅之間的距離，前方椅背則設有行動裝置架及杯架、複合式USB Type A及C插孔，以及雙層置物袋，皮革頭靠可6向調整，且上下移動範圍高達6英吋，提供最佳的頭靠支撐，柔軟的座椅讓經濟艙旅客能舒適度過長途飛行的久坐。
豪華經濟艙及經濟艙的娛樂系統以最高規格打造，皆搭載4K高畫質螢幕，且可連接個人藍芽耳機裝置，豪華經濟艙螢幕15.6吋，經濟艙螢幕也有13.3吋，寬廣舒適的螢幕加上多元的娛樂內容，不論旅途長短，絕不無聊。
加寬的客艙讓星宇航空A350尾端的廚房工作空間較同級機型寬敞30%，系統性收納餐車、備品及廚房用具的同時，空服員仍可有足夠的活動空間，讓備餐更順手，流暢優雅的將美味的機上餐點及飲品準備妥當，完美呈現給每一位旅客。
星宇航空A350首波期間限定飛航短程航點之部分航班，澳門JX201/202 （2/1-2/28）JX205/JX206（1/20-5/31)、曼谷JX741/JX742（1/20-2/28）JX745/JX746（1/20-3/25）、東京JX800/JX801（3/1-5/31），眾所矚目的洛杉磯則將於4月底盛大開航。
星宇航空A350即將於1月20日起飛航亞洲區域航線，該機型第二架也甫於本月9日順利交機抵台，今年四月即將啟航洛杉磯。