流感再添1例重症死亡　70多歲女「未打疫苗」染B型

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疾管署提醒，民眾勿輕忽流感威脅，並應特別留意家中老年人、嬰幼兒、孕婦及高風險慢性病人等流感高風險群的健康，如有呼吸道症狀，應儘速就醫，以掌握治療契機，降低重症及死亡的風險。
依疾管署監測資料顯示，1月8日至1月14日門急診類流感就診達4萬5284人次，近期呈上升趨勢，也較過去前2個流感季同期高。疾管署指出，近4週社區合約實驗室分離出呼吸道病毒以流感病毒、單純疱疹病毒及呼吸道融合病毒為多，其中流感病毒分離以A型H3N2為主。
疾管署說明，本流感季自去年10月1日起至今年1月16日止，流感併發重症病例累計23例，包含17例A型H3N2、2例A型H1N1、4例B型，年齡層以65歲以上長者為多，22例未接種本季流感疫苗，15例具慢性病史；其中死亡4例，包含3例H3N2、1例B型，均為65歲以上具慢病史長者，且均未接種本季流感疫苗。
疾管署呼籲，農曆春節假期將至，返鄉及旅遊人潮將陸續湧現，農曆春節前後為流感等呼吸道疾病好發季節，請民眾務必落實勤洗手、戴口罩及生病在家休息等，出現發燒、咳嗽等類流感症狀，應留意是否出現呼吸困難、急促、發紺等危險徵兆，及早就醫，同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。