名家論壇》黎榮章／壓垮蘇貞昌的最後一根稻草是？

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蘇貞昌選後這3個月的網路好感度來分析，其好感度數值為0.33，相較去年8月至11月每月好感度落於0.24至0.4之間，蘇貞昌選後的好感度並沒有顯著差異。觀察正負面聲量的熱門話題，正面聲量多來自於政府相關政策，例如普發現金的決策雖然一波三折，但部分民眾最後還是肯定政府與全民分享經濟成長果實，累積2.8萬則正聲量；負面聲量的熱門話題同樣聚焦超徵稅收議題，質疑為何不將超徵的所有稅收還給人民，負聲量總計8.7萬則。由此同樣可發現，與蘇有關的討論，仍以行政院施政相關議題為主，且有關超徵稅收議題的負面批評，也未上升至內閣去留的討論層次。
而分析藍綠陣營的支持者近期對蘇貞昌的討論，在政治立場親藍營的粉專當中，雖也有討論到蘇的去留，但仍有不少比例的貼文主題還是在關注行政院相關施政，例如普發現金（聲量佔11%）、小三通（11%）、中禁台水產及酒類（8%）等，或是關注立委補選，呼籲民眾將王鴻薇送進立院好讓蘇貞昌別那麼跋扈（11%）。
相對的，親綠營的政治粉專討論閣揆改組的貼文比藍營多很多，且竟有超過半數的綠側翼貼文，都在感謝蘇貞昌、細數蘇貞昌政績、甚或挺他留任。有稱讚他對中國態度強硬者，有感念他協助防疫振興者，或者分享各種蘇貞昌的小故事，謝謝這位老先生在2018之後強力撐住民進黨，與蔡英文一起帶民進黨走出低谷。
縱使社會上將敗選怪罪於蘇內閣施政的人大有人在，但綜合前述的大數據分析，顯然整個網路輿論走向，要蘇貞昌下台的並非長期關注焦點，更關心的仍是近期的施政議題，因此可以說，蘇最終若真的辭職，恐怕也不盡然是「敵不過民意」所導致，而是蔡英文綜合考量民意與黨內派系平衡之後做的決定。民進黨的2022敗選檢討，或許對民進黨而言，將會在內閣改組、補選黨主席就任後告一段落。不過，對於民眾來說，「討厭民進黨」並不完全能歸因於蔡英文或蘇貞昌一人，若整個黨從上到下依舊沒有改變作風、虛心傾聽民意，民眾恐怕不會吝嗇再教訓民進黨一次。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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