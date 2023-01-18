不只螺螄粉！經濟部晚間宣布：「黃飛紅麻辣花生」禁輸台

名家論壇》黎榮章／壓垮蘇貞昌的最後一根稻草是？

▲從網路輿論走向可發現，要蘇貞昌下台並非長期關注焦點，更關心的仍是近期的施政議題。（圖／台中市政府提供，2023.01.16）
▲從網路輿論走向可發現，要蘇貞昌下台並非長期關注焦點，更關心的仍是近期的施政議題。（圖／台中市政府提供，2023.01.16）

文／黎榮章

九合一選舉後，內閣是否改組不斷引發關注，雖然總統蔡英文在敗選記者會當晚，就表示蘇貞昌請辭遭她慰留，希望「確保各項重大政策持續推動」，不過，蔡英文也在1月初的一場府院黨高層會議中定調，執政團隊要「穩定政局，開展新局」，當時就透露，府院與各部會下一階段布局會在立院會期結束後檢討。外界都在猜，到底改組是局部小幅改組，還是換閣揆大改組，近日媒體報導蘇貞昌已經向蔡英文請辭，並指前副總統陳建仁將是下一個組閣人選，內閣改組將待立院通過總預算後啟動，蘇貞昌破紀錄的4年超長任期終需下台一鞠躬。

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透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察蘇貞昌選後至今的網路聲量走勢，因蔡英文很快就定調慰留，所以蘇是否留任，其實並非網路上一直被討論的話題。除了選後兩天，台北市議員王世堅嗆蘇貞昌應該下台，當日聲量有2.4萬則，其他網路討論提到蘇貞昌，大多與改組無關，較多是國政討論、時事回應；國政討論例如中國禁台水產，蘇貞昌回應「儘量溝通」，聲量1.1萬則，時事回應例如藍營披民進黨追殺高虹安，蘇貞昌澄清「司法不是任何人能控制」，聲量8千餘則。就算到了2023年1月，立院會期越來越接近結束，蘇貞昌的聲量高峰仍是1月3日時他宣布普發現金，單日有1.3萬則聲量。可以說，即便政壇高度關注內閣改組消息，但網路輿情並沒有明顯在意蘇貞昌的去或留。

▲蘇貞昌：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲蘇貞昌：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
蘇貞昌選後這3個月的網路好感度來分析，其好感度數值為0.33，相較去年8月至11月每月好感度落於0.24至0.4之間，蘇貞昌選後的好感度並沒有顯著差異。觀察正負面聲量的熱門話題，正面聲量多來自於政府相關政策，例如普發現金的決策雖然一波三折，但部分民眾最後還是肯定政府與全民分享經濟成長果實，累積2.8萬則正聲量；負面聲量的熱門話題同樣聚焦超徵稅收議題，質疑為何不將超徵的所有稅收還給人民，負聲量總計8.7萬則。由此同樣可發現，與蘇有關的討論，仍以行政院施政相關議題為主，且有關超徵稅收議題的負面批評，也未上升至內閣去留的討論層次。

▲蘇貞昌：網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）
▲蘇貞昌：網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）
而分析藍綠陣營的支持者近期對蘇貞昌的討論，在政治立場親藍營的粉專當中，雖也有討論到蘇的去留，但仍有不少比例的貼文主題還是在關注行政院相關施政，例如普發現金（聲量佔11%）、小三通（11%）、中禁台水產及酒類（8%）等，或是關注立委補選，呼籲民眾將王鴻薇送進立院好讓蘇貞昌別那麼跋扈（11%）。

相對的，親綠營的政治粉專討論閣揆改組的貼文比藍營多很多，且竟有超過半數的綠側翼貼文，都在感謝蘇貞昌、細數蘇貞昌政績、甚或挺他留任。有稱讚他對中國態度強硬者，有感念他協助防疫振興者，或者分享各種蘇貞昌的小故事，謝謝這位老先生在2018之後強力撐住民進黨，與蔡英文一起帶民進黨走出低谷。

▲臉書親藍、親綠粉專：提及蘇貞昌貼文　貼文主題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲臉書親藍、親綠粉專：提及蘇貞昌貼文　貼文主題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
縱使社會上將敗選怪罪於蘇內閣施政的人大有人在，但綜合前述的大數據分析，顯然整個網路輿論走向，要蘇貞昌下台的並非長期關注焦點，更關心的仍是近期的施政議題，因此可以說，蘇最終若真的辭職，恐怕也不盡然是「敵不過民意」所導致，而是蔡英文綜合考量民意與黨內派系平衡之後做的決定。民進黨的2022敗選檢討，或許對民進黨而言，將會在內閣改組、補選黨主席就任後告一段落。不過，對於民眾來說，「討厭民進黨」並不完全能歸因於蔡英文或蘇貞昌一人，若整個黨從上到下依舊沒有改變作風、虛心傾聽民意，民眾恐怕不會吝嗇再教訓民進黨一次。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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