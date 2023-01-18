陳其邁加碼春節防疫津貼 醫護2000元、防疫人員1000元
高雄市長陳其邁有感面對Covid-19疫情，醫護防疫人員已連續三年犧牲與家人團聚的時光，堅守第一線崗位捍衛市民健康。隨邊境解封，面對國際疫情與可能攀升的流感趨勢，醫療整備工作更不可輕忽，除代表市民朋友對醫護致上衷心感謝也宣布，高市府並將發給春節連假期間「急性呼吸道疾病專診」醫護人員每人每班2,000元、同期間值勤的防疫人員，也發給每人每班1,000元春節慰問金。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市政府針對農曆春節連假期間，分流急性上呼吸道就醫者避免造成急診雍塞、排擠急重症醫療，讓民眾春節連假期間就醫更便利，已完成醫療整備，除300間合約診所提供快篩判陽、視訊看診、給藥服務外，衛生局並責成25家急救責任醫院，開設呼吸道專診，並要求備妥市立聯合醫院、民生醫院及凱旋醫院擴增專責病房200床、所屬醫療團隊24小時待命，以因應防疫醫療之需。
※【NOWnews 今日新聞
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