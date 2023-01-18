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就任民進黨主席　賴清德提1使命、2任務、4項黨務革新

▲副總統賴清德今日正式就任民進黨主席，於中央黨部舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.18）
▲副總統賴清德今日正式就任民進黨主席，於中央黨部舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.18）

記者黃宣尹／台北報導

副總統賴清德今（18）日正式就任民進黨主席，並在中央黨部舉行記者會發表談話。賴清德表示，自己抱著戒慎恐懼的心情接任黨主席，提出一項使命、兩項任務、以及四項黨務革新，要帶領民進黨打造民主和平繁榮新台灣；另外，賴也介紹新任黨秘書長許立明、黨副秘書長許嘉恬、楊懿珊與黃建嘉。

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民進黨主席補選15日完成投開票，同額競選的賴清德以99.65%的得票率當選。民進黨今日中執會公告第十七屆黨主席補選當選人名單，賴清德正式就任，並於中執會後，在新任黨務主管、中常委、中執委、中評委、各縣市地方黨部主委等人的陪同下，於中央黨部召開記者會發表談話。

▲副總統賴清德今日正式就任民進黨主席，於中央黨部舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.18）
▲副總統賴清德今日正式就任民進黨主席，於中央黨部舉行記者會發表談話，並接受媒體提問。（圖／記者黃宣尹攝，2023.01.18）
賴清德表示，今天懷抱著戒慎恐懼的心情接任黨主席，正式扛起重整民進黨旗鼓、邁向新局的重責大任。自己會時刻提醒自己，黨員在黨主席選舉投入票匭的每一張票，都乘載著對他最深切的期許。

從2016年民進黨重返執政以來，自己有幸以不同的角色參與民進黨的執政。獲得支持時同感光榮，面對挫敗的時候自己也深自反省。

賴清德說，對於九合一選舉的結果，就像「礦坑中的金絲雀」，是民意在對民進黨提出示警，全黨必須誠懇地接受敗選的結果，一定要用具體的行動，回應社會的期待。

賴清德鄭重宣示，自己將帶領全黨同志結合社會各界的力量，共同完成一項使命，兩項任務，以及四項黨務革新。

第一項革新，積極杜絕黑金，徹底解決學倫問題。對執政黨而言，法律只是最基本的標準，我們必須要用更嚴格的標準來自我要求，才能回應社會期待。

任何與黑金相關的人或事，民進黨將採取積極行動，嚴正黨紀，落實排黑條款、廉政條例，徹底杜絕黑金影響民進黨的價值和聲譽。

民進黨也要以誠信原則建立制度，來審視候選人的學倫問題，並要求所有從政同志誠實面對，以真誠和能力來爭取民眾的支持。

第二項革新，積極運用民主原則甄補人才。民進黨要以公平、公正、公開的機制，來擴大人才的甄補，更要以民主原則來團結民進黨。

民進黨從創黨以來，總是大鳴大放，是對內競爭、對外團結的民主政黨。一個民主政黨的人才甄補機制，民主就是最重要的原則。團結不怕競爭，競爭更助團結，內部的民主競爭，是一個政黨茁壯的養分，民進黨會完善黨內機制，用民主來回應社會的期待。

第三項革新，積極找回支持民進黨的多元力量。執政黨必須傾聽社會多元聲音，虛心面對不同意見，民進黨執政絕非不能被批評，基於事實、有助於進步改革的建設性意見，更不會是禁忌。

民進黨將盡最大的努力，擴大社會對話與連結，聆聽不同的意見，讓黨成為連結社會的平台，做執政團隊與社會的橋樑。

作為黨主席，賴清德表示，也要懇請所有的支持者和我們一起擴大同溫層，廣納各方的意見。找回更多的朋友，集結更多期待台灣更好的力量。


第四項革新，積極回應年輕世代的需求。這次選舉，民進黨失去許多年輕朋友的支持。全黨必須更積極回應價值議題，也要更有效解決年輕朋友最在乎的生活困境等問題。

賴清德承諾，將邀請更多不同領域、甚至不同政治屬性的年輕朋友，共同組成一個面對青年議題的工作小組，規劃一個擴大相互溝通、相互理解的機制，針對年輕世代所關心的居住正義、低薪問題、世代正義等問題，來提出改革方案，也作為施政的參考。

同時，民進黨作為一個重視年輕人才的政黨，我們不只要建立更好的培力機制，更要鼓勵黨內的年輕世代，深入基層，爭取服務人民的機會。無論是黨工還是公職，將成為承接多元意見的載體，而非只是資訊下達的管道。

賴清德表示，這四項黨務革新，不只是我們針對過去的不足，必要的修正；也是面向未來展開新局，必要的行動。

再來，賴清德提到，自己接任黨主席要完成的兩項任務是「為台灣團結奮鬥」及「為國家提出願景」。

作為黨主席，自己會竭盡所能，團結黨內，不讓力量分散，並且整合所有期待台灣民主進步的聲音。無論過去有過何種不同的主張，都不該也不會成為現在團結前進的阻礙。

此外，民進黨也要建立國家利益為優先的政黨文化，盡全力擴大團結，爭取人民支持。創黨至今，已經邁入第37年，全黨共同經歷過執政時的光榮和榮耀，也共同經歷過敗選時的挫折和低谷。這一路走來，不變的是光榮不能使我們驕傲自負，挫折不能使我們失意喪志。

賴清德表示，每一次的挫敗過後，民進黨始終能夠團結以對，用行動來說服台灣人民，民進黨仍然是一個充滿韌性，且願意為實現理想而付出的政黨，為台灣團結奮鬥；同時，民進黨也要向社會展現，始終是一個負責任的政黨，也是一個勇於擘畫未來的政黨。

在2011年，時任黨主席的蔡英文集結社會各界之力，提出「十年政綱」作為國家發展的治理藍圖。在十多年後的今日，無論是時空環境，還是整體社會經濟結構，都有相當的差異。民進黨有必要提出新的國家願景，再次說服人民，民進黨是有能力、負責任、且有願景的政黨。

賴清德允諾，將請中央黨部和新境界智庫共同啟動規劃，凝聚社會各界共識，並用最嚴謹的討論，提出未來台灣的願景藍圖。全黨也要完成民進黨的新使命，就是守護台灣，促進民主、和平與繁榮。

賴清德也說，民進黨在1986年威權統治時期創立，是台灣這塊土地上長出來的第一個本土政黨，民進黨的使命就是為台灣打拚。過去，民進黨追求的目標是民主，對抗的對象是當時專制獨裁的國民黨，未來面臨中國的威脅，全黨新的使命就是守護台灣，並且促進台灣的民主、和平與繁榮。

賴清德也說，自己邀請高雄市前副市長許立明擔任黨秘書長，以及許嘉恬、楊懿珊、黃建嘉三位優秀的青壯世代，擔任黨的副秘書長。他們幾位都有豐富的政治歷練，也有中央和地方的服務經歷。民進黨將結合跨世代、跨領域的力量，讓全黨繼續前進，請大家也給他們一個鼓勵。

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