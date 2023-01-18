棲地縮減、防商業採捕　6種1屬淡水魚將列保育類

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林務局說明，本次預告修正內容，主要針對該名錄第5點有關「陸域（含淡水域）魚類」部分，將6種1屬原為一般類的淡水魚類調整為保育類野生動物，包括溪流細鯽調整為「瀕臨絕種」野生動物、陳氏鰍鮀調整為「珍貴稀有」，而調整為「其他應予保育」者則有中間鰍鮀、砂棲瓢眼鰕虎、尾鱗銳齒鰕虎、明仁枝牙鰕虎及韌鰕虎屬等4種1屬。
林務局表示，上述魚類都是經過民間及學界專家與農委會野生動物保育諮詢委員會委員，依據野生族群分布、族群趨勢，及是否面臨棲地消失、商業採集之獵捕、利用等威脅因素，於評估分類後，將相關受威脅的物種列為保育類。
林務局舉例，以臺灣特有種溪流細鯽為例，目前發現僅侷限分布於南投縣某溪流上游不到200公尺河段，成魚可能只有100至200尾，族群數量相當稀少，因而評估列為瀕臨絕種野生動物。
比較特別的是，林務局提到，本次就有3種1屬鰕虎將被列為保育類，主因是這些鰕虎棲息的獨立水系，由於河川整治、興建固床工或攔沙壩而改變原本棲地型態，導致可利用的河道與棲地縮減，難以洄游，再加上有些魚種具有觀賞價值，民間商業採捕壓力大，使族群數量日漸稀少，因此有必要列為保育類限制捕撈。
林務局強調，預告修正陸域保育類野生動物名錄第5點，自16日預告隔天起60日內可陳述意見，預計於3月17日截止後將擇期辦理公告，民眾如有相關修正意見，可於預告期限內提出建議。