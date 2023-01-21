韓國五千元紙鈔大人物李珥　創建朝鮮哲學思想的大功臣

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李珥（1536年－1584年）人稱「東方聖人」。字叔獻、見龍， 號栗谷、石潭、愚齋，後世尊稱他為李栗谷或栗谷先生。出生於江陵（江原道），是李元秀與申師任堂的第三個兒子。由於母親申師任堂是朝鮮著名的詩人與書畫家，李珥長年耳濡目染下，相傳八歲就會作漢文詩，十三歲的時候就考中進士的初試，在江原道轟動一時。十五歲（1551年）母親離世後，他離家到金剛山苦研禪學多年，最後卻不認同禪學，轉而回鄉攻讀儒學。二十三歲（1558年）時拜人稱「東方朱子」的李滉為師，二十八歲時再次考中生員、進士科和明經科，在朝中歷任多項要職，最後因病辭官期間，專心從事書院教育。
哲學思想與成就
李珥雖然是李滉的弟子，卻在儒學思想上有自己獨到的見解，發展出獨門學派－「主氣論」。當時的朝鮮王朝以朱子學的「理氣互發論」為主流，然而他卻反對這樣的論點，也不認同李滉的「理一元論」、徐敬德的「氣一元論」。他認為這世上並沒有無形無為的氣存在。他批判李滉的「主理論」是將「元氣」視為形成天地萬物的一切物質基礎，就如今的哲學角度看來，是屬於唯物思想。但李珥則認為「氣」和「理」才是世界的構成。理氣是兼發的、是天地的父母，而天地則是人物的父母。理應該是無形無為的存在，而「氣」具有運動能力，是有形有為的存在。李珥把事物運動變化的內在原因稱為「機」，是事物運動變化的根據。而這就是他所謂的「理氣二元論」，反映了一種新的宇宙觀的形成。因此，相較於李滉的唯物觀，李珥則是轉向了客觀的唯心主義。
此外，李珥認為人的認知與知識來自於人的感官。通過各種經驗與實踐的求知途徑，才能客觀而合理地認識世界。他把認識的過程分為上中下三層，闡明了感性知識、理性知識和實踐之間的關係。另外，他對佛教在生死輪迴、因果報應的見解上，有很嚴厲的批判，認為佛教是社會的寄生蟲。唯有儒家的倫理綱常才是恆古不變、不可違背的真理。李珥的學術理論後來發展為『畿湖學派』，與李滉所主導的『主理論』，又稱嶺南學派（영남학파）分庭抗禮。各自的擁護者通過科舉考試，陸續進入官僚體系後，居然演變為爭權奪利的黨爭。
基本上朝鮮王朝的政治特色之一就是黨爭不斷。當中國的性理學說傳到朝鮮後，經過長年不斷的互相辯證與發展下，原本的士林派分裂為「理學派」與「氣學派」。將理學派集大成的李滉，為了捍衛朱子哲學的基本教義，以激烈帶攻擊性的言詞，排斥其他諸如老莊思想、功利主義等等其他學派。而他的徒弟李珥所發展出來的「畿湖學派」，則是對於實務與經世致用更為關心。兩派從原本的學術爭論，逐漸演變為意氣之爭。到了光海君時代，變本加厲，最後形成血腥的黨爭。當時朝中分為以外戚沈義謙為首，在先王明宗時即參政、相對老派並支持李栗谷（即李珥）主氣說的西黨人。另一個則是支持李滉的主理說、相對年輕化的東黨人。這兩派人馬從原本在意識形態日益尖銳、對立，後來變成在朝政上必須選邊站，導致在權位與升遷上互相卡位而造成國政混亂。黨爭造成的混亂，連李珥也看不下去，互相奔走兩方，勸雙方放下成見，也就是歷史上有名的「盧李調停」。黨爭還造成李氏王朝在應對日軍兵臨城下時的壬辰倭亂、丁酉再亂時的政策延誤。
李珥對於政治的見解，著重的是中小地主階級的利益。在面對保守的政治權鬥下，為了國家發展，仍提出許多進步的觀點，例如改貢納、改軍籍、合併州縣、庶民許通仕路等等，他還為國家培養了一批經國濟世的人才。1583年，他上書宣祖，提出十萬養兵的建議。呼籲要加強國防，才能預防與抵抗北方女真族與南方日本的侵略。再加上他的哲學理論，被往後具有進步思想的朝鮮哲學家所繼承與發揚，也無怪乎李珥在韓國人心中的地位如此崇高，成為韓國家喻戶曉的歷史人物了。