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蘋果筆電天花板！載M2 Max晶片16吋頂規售近20萬元

▲搭載 M2 Pro 和 M2 Max 的 MacBook Pro 將帶來更強的效能，頂規的客訂款價格也再往上攀。(圖／官方提供)
▲搭載 M2 Pro 和 M2 Max 的 MacBook Pro 將帶來更強的效能，頂規的客訂款價格也再往上攀。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

蘋果昨(17)晚無預警的突發升級版的全新晶片M2 Pro和M2 Max，對應的新款裝置有搭載M2 Pro/M2 Max晶片的14吋或16吋的MacBook Pro筆電，售價6萬4900元～10萬9900元，如果以最高規配置96GB記憶體＋8TB SSD價格來到了19萬9900元，將近20萬元一台筆電，可說是筆電界的天花板了！同步還有M2/M2 Pro版本的Mac mini，則是從1萬8900元~3萬9900元。但目前配置全新晶片的筆電和Mac mini目前台灣都還沒開放賣，大家還有時間可以多存點錢再下單。

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Apple 發表搭載 M2 Pro 和 M2 Max 的 14 吋和 16 吋新款 MacBook Pro，M2 Pro 和 M2 Max 讓 MacBook Pro 得以處理特別繁複的任務：相較於最快速的 Intel MacBook Pro，特效算圖速度提升最快可達 6 倍，色彩調校的速度可快高達 2 倍。以 Apple 晶片前所未有的節能表現為基礎，MacBook Pro 的電池續航力現在長達 22 小時，為歷來 Mac 之最。全新 MacBook Pro 連線功能再進化，不僅支援 Wi-Fi 6E，速度比上一代快達兩倍，更配備首次支援 8K 顯示器的先進 HDMI。

▲MacBook Pro 提供 14 吋 和 16 吋機型，具備更優質的效能、更先進的連接功能，以及 Mac 歷來之最的電池續航力。(圖／官方提供)
▲MacBook Pro 提供 14 吋 和 16 吋機型，具備更優質的效能、更先進的連接功能，以及 Mac 歷來之最的電池續航力。(圖／官方提供)
M2 Max 搭載最高達 96GB 的統一記憶體，讓創作者得以繪製一般筆記型電腦甚至無法運行的龐大場景。MacBook Pro 無與倫比的特色還包括著名的 Liquid Retina XDR 顯示器、廣泛的連接功能、1080p FaceTime HD 相機、六揚聲器音響系統，以及錄音室等級麥克風。

搭載 M2 Pro 的 MacBook Pro相較於 M1 Pro 性能表現提升最高可達 20%，繪圖處理性能提升最高可達 30%，神經網路引擎速度提升 40%，可加快影片分析和影像處理作業等機器學習技術速度。M2 Pro 強大的媒體引擎能驅動最熱門的影片編解碼器，大幅加速影片播放和編碼，且消耗非常少的電力。

與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，使用 Motion 運算電影和動畫的速度提升最高可達 80%，與前一代相比最快可達 20%。與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，在 Xcode 編譯程式碼的速度提升最高可達 2.5 倍，相較於前一代提升將近 25%。與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，《Adobe Photoshop》處理影像的速度提升最高可達 80%，相較於前一代最高提升 40%。

MacBook Pro 搭載 M2 Max 並配備高達 38 核心更強大的 GPU，比 M1 Max 繪圖性能提升最高可達 30%，將工作流程的速度推向極致。與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，使用 Cinema 4D 的特效算圖速度最高提升可達 6 倍，比前一代最高提升 30%。使用 DaVinci Resolve 執行色彩調校的速度提升最高可達 2 倍，比前一代最高提升 30%。

搭載 M2 Pro 和 M2 Max 的新款 MacBook Pro 台灣該賣日未定，1/24率先於美國及其他地區販售。M2 Pro 的14 吋 MacBook Pro 售價 64,900起，教育方案60,000起；配備 M2 Pro 的全新 16 吋 MacBook Pro 售價 79,900起，教育方案73,500起。

▲與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，M2 Pro 讓《Adobe Photoshop》處理影像的速度提升最高可達 80%，與前一代相比速度最高提升 40%。(圖／官方提供)
▲與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，M2 Pro 讓《Adobe Photoshop》處理影像的速度提升最高可達 80%，與前一代相比速度最高提升 40%。(圖／官方提供)

蘋果全新M2晶片新筆電發表　前一代MacBook Pro狂降6千元

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