蘋果筆電天花板！載M2 Max晶片16吋頂規售近20萬元

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M2 Max 搭載最高達 96GB 的統一記憶體，讓創作者得以繪製一般筆記型電腦甚至無法運行的龐大場景。MacBook Pro 無與倫比的特色還包括著名的 Liquid Retina XDR 顯示器、廣泛的連接功能、1080p FaceTime HD 相機、六揚聲器音響系統，以及錄音室等級麥克風。
搭載 M2 Pro 的 MacBook Pro相較於 M1 Pro 性能表現提升最高可達 20%，繪圖處理性能提升最高可達 30%，神經網路引擎速度提升 40%，可加快影片分析和影像處理作業等機器學習技術速度。M2 Pro 強大的媒體引擎能驅動最熱門的影片編解碼器，大幅加速影片播放和編碼，且消耗非常少的電力。
與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，使用 Motion 運算電影和動畫的速度提升最高可達 80%，與前一代相比最快可達 20%。與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，在 Xcode 編譯程式碼的速度提升最高可達 2.5 倍，相較於前一代提升將近 25%。與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，《Adobe Photoshop》處理影像的速度提升最高可達 80%，相較於前一代最高提升 40%。
MacBook Pro 搭載 M2 Max 並配備高達 38 核心更強大的 GPU，比 M1 Max 繪圖性能提升最高可達 30%，將工作流程的速度推向極致。與最快速的 Intel MacBook Pro 相比，使用 Cinema 4D 的特效算圖速度最高提升可達 6 倍，比前一代最高提升 30%。使用 DaVinci Resolve 執行色彩調校的速度提升最高可達 2 倍，比前一代最高提升 30%。
搭載 M2 Pro 和 M2 Max 的新款 MacBook Pro 台灣該賣日未定，1/24率先於美國及其他地區販售。M2 Pro 的14 吋 MacBook Pro 售價 64,900元起，教育方案60,000元起；配備 M2 Pro 的全新 16 吋 MacBook Pro 售價 79,900元起，教育方案73,500元起。