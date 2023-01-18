世界禁片是人生啟蒙！曾敬驊回味「震撼畫面」：怎麼敢拍
串流影音平台年度品牌活動開跑，獲第56屆金馬獎最佳新演員提名的曾敬驊，帶大家一起開箱私房片單，喜愛經典的曾敬驊，在數位經典修復專區找到人生的啟蒙電影、曾被列入世界禁片的日本情慾經典《感官世界》，令他驚喜不已，他說：「這部電影我看過很多次，第一次看是我大學的時候，裡面有一個場景，有一顆雞蛋，哈哈，那是我印象中最深刻的一個畫面，當時看的時候心想，哇怎麼有人敢拍這個？！」
記者羅凌筠/綜合報導
近期處於休息狀態的曾敬驊，正為下一部作品儲備能量，也趁閒暇之餘看了許多影劇作品，得到許多不可思議的「發現」。曾敬驊覺得串流平台最大的優點，就是發現很多剛下檔的電影，在上面馬上就能看到，像是《黑亞當》。他說：「因為我長期在劇組工作，根本沒有時間去戲院看這些片子，現在能在CATCHPLAY+飛速看到，超開心的。而且各種五花八門的分類只要好好挖掘，就能發現處處都是驚喜，還能看到原來沒想到的影劇。」
品牌活動網頁除了有曾敬驊推薦片單，同時邀請YouTuber和網紅介紹最愛的影劇，像是影評型百萬等級KOL「那些電影教我的事」、「超粒方」、近期頗受年輕人喜愛的薩泰爾娛樂炎上大將軍aka喜劇小捲毛「賀瓏」，以及以生動介紹歐美時事聞名的「好機車嗩吶」，在活動網頁上都可以看到他們在CATCHPLAY+的驚喜發現。