詹仁雄執掌《原子》流量密碼 《未來少女》最年輕僅13歲
▲選秀節目《未來少女》將開錄，成員年紀最小僅13歲。（圖／記者葉政勳攝）
記者侯家瑜/台北報導
｜ 2023-01-18 17:11:02 2023-01-18 17:18:14
受封「明星製造機」的資深製作人詹仁雄，去年攜手橘子集團、文策院，共同投資成立娛樂公司「踢帕娛樂」，今（18）日舉辦記者會，偶像男團AcQua 、Ozone、U:NUS、 VERA 、原子少年土星和木星，還有《為你唱情歌》節目成員廖柏雅、黃號、Yappy、Dodo、曾薀帆和王品怡都到場支持。而更吸睛的是，繼節目《原子少年》後，女團選秀節目《未來少女》也將在今年接力錄製、播出，稍早就有13位年輕美少女，在舞台上魅力四射，且年紀最小僅有13歲，引起現場熱烈討論。
▲《為你唱情歌》第一季全體成員，親自到場支持踢帕娛樂。（圖／記者葉政勳攝） ▲U:NUS團員。（圖／記者葉政勳攝） ▲Ozone團員。（圖／記者葉政勳攝） ▲原子少年土星團員。（圖／記者葉政勳攝） 去年詹仁雄成功打造男團選秀節目《原子少年》後，今年將再推出女團選秀節目《未來少女》，目前還在徵選中，已經實行2個多月，預計4月會開始錄製，「現在當女團成員很辛苦，每首歌都要練100小時以上。」談及與《菱格世代DD52》不一樣的地方，詹仁雄強調冠軍團會以「觀眾投票」來決定，比賽過程中，也會更重視票選環節，評審評分的佔比將拉低。另外，詹仁雄也笑說6歲的女兒很愛看《DD52》，還誇讚她在繪畫上很有天分，未來並不排斥她進演藝圈。 ▲VERA團員。（圖／記者葉政勳攝）
此外，詹仁雄也將先後推出節目《大學好聲音》、《女王的舞台》以及《為你唱情歌第二季-白色戀歌》，《大學好聲音》初步概念是邀請大學生參加選秀，不過非主打現今流行嘻哈或是饒舌風格，而是參賽者必須使用木吉他、鋼琴等樂器，來詮釋輕快小品、曲風乾淨的民謠等，他舉例會是陳綺貞、盧廣仲等類型，也透露目前林宥嘉有意願擔任評審。而《女王的舞台》則是想邀請資深、有經驗的女歌手參賽，並給年輕的後輩們評分，主持人預計找2位，詹仁雄也自信笑說：「這收視率應該會很好！」不過由於規模較大，會媲美《聲林之王》，所以有可能會延期至明年才著手。
至於《為你唱情歌》第二季，詹仁雄表示每年都想替這檔節目找不同場景，像是今年會找雪景，利用浪漫白雪營造戀愛氣氛，後年可能就會尋覓新場景，例如熱帶雨林。最後，詹仁雄還想嘗試戲劇，將於今年陸續推出5部「原子少年偶像劇」，預告主角將由第一季男團中的人氣成員飾演，5部10集、每集25分鐘的《原子蚪劇》，他提到台灣還沒有嘗試過吸血鬼風格的BL劇，也舉例身高出眾、外型亮眼的金雲，就是最佳人選。
▲詹仁雄預計推出4檔節目以及原子少年偶像劇。（圖／記者葉政勳攝）