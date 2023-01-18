三國鼎立成局　NCC對兩大電信業者祭3不3要

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翁柏宗指出，台灣大、遠傳未來要持續提升人口涵蓋率，在2027年需達到4G人口涵蓋率99%、5G人口涵蓋率98% 偏遠地區人口涵蓋率95%，
NCC表示，兩大存續公司整併後取得更多頻譜資源，網路規劃彈性佳，且未來5年持續投入資金建設4G、5G電信基礎建設， 2027年基地臺規劃建設數量，預計資本支出投入600多億元，並保障兩小電信既有約476萬用戶之權益不受影響。
另外，有鑒於合併後行動寬頻市場家數減少，為促進市場公平競爭，引入未來他電信事業提供服務的可能，兩大與他電信事業合作時，應履行「3要3不」，包含應提出公開受理程序並明訂合理協商期程；應批發服務及計價方式供他電信事業選擇採用；應相同等級行動語音、數據、漫遊、號碼可攜及平等接取服務，不得有不合理或無正當理由之流量管理差別待遇；不得限制或不得干預他電信事業之行銷、費率規劃與組合、銷售方式；不得限制他電信事業與其他電信事業簽訂批發服務契約。
而為保障並維繫消費者權益、關懷弱勢族群通信服務需求及增進多元資費方案供消費者選擇，存續公司應依合併計畫書針對不同族群提供多元資費方案，包含針對身心障礙、低收、清寒族群應有至少5年優惠資費方案至少11種方案、學生及銀髮族群至少2年優惠資費方案至少15種方案、一般用戶至少45種多元資費方案。
針對合併後兩存續公司實際可使用頻寬皆超過法定上限，新台灣大哥大1GHz以下超過10MHz，新遠傳電信3GHz以下超過13MHz、6GHz以下超過3MHz 、24GHz以上超過160MHz ，應於2024年6月30日前改正，並經數位發展部核准。